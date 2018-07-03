Avro Bölgesi'nde perakende satışlar değişmedi

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde perakende satışlar, bu yılın mayıs ayında bir önceki aya göre değişiklik göstermedi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde bu yılın mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış perakende satışlar, nisan ayına kıyasla değişmedi. Perakende satışlar, 2017’nin mayıs ayına göre ise yüzde 1,4 yükseldi.

Veriler, 28 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışların mayısta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 2,3 yükseldiğini ortaya koydu.

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri arasında mayısta aylık bazda perakende satışında en fazla artış görülen ülke yüzde 4,7 ile Polonya olurken, en fazla azalış yüzde 2,1’le Almanya’da kaydedildi.

Yıllık bazda ise perakende satışlarında en fazla artış görülen ülke yüzde 7,7 ile Macaristan olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde perakende satışları en fazla azalan ülke yüzde 1,8’le Malta oldu.

