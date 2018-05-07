Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 15 ayın düşüğünde

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, mayısta azalışını 4'üncü aya taşıyarak Şubat 2017’den beri görülen en düşük seviye olan 19,2 puana geriledi.

Piyasa araştırmaları yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix’ten yapılan açıklamaya göre, geçen ay 19,6 puan olan Avro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, mayısta 19,2 puana indi. Böylece üst üste 4 ay gerileyen endeks, Şubat 2017’den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi eksi 1,5 puandan eksi 2 puana ve mevcut ekonomik durumu ölçen Avro Bölgesi Mevcut Durumu Endeksi 43 puandan 42,8 puana geriledi. Beklentiler Endeksi, Ekim 2014 ve Mevcut Durum Endeksi de Ekim 2017’den beri en düşük seviyeye geriledi.

Bu ay 0,4 puan azalan Sentix Yatırımcı Güven Endeksi’ne ilişkin beklenti 22,4 puan seviyesindeydi.

Sentix'e göre, ekonomi endeksleri, Avro Bölgesi ekonomisinde bir ivme kaybına işaret ediyor.

Ayrıca, ABD'nin uygulaması muhtemel tarifelere ilişkin belirsizlikler ve bunun korumacı önlemleri genişletebileceğine ilişkin kaygılar, bölge ekonomisindeki güveni etkiledi.

Bu arada, Almanya’ya ilişkin endeks değerleri de düştü. Genel Yatırımcı Güven Endeksi 24,4 puandan 23,5 puana geriledi. Mevcut Durum Endeksi 62 puandan 59,8 puana inerken, Ekonomik Beklentiler Endeksi eksi 7,8 puanla değişiklik göstermedi.

Bu aya ilişkin söz konusu yatırımcı güveni anketi, 3-5 Mayıs’ta 274’ü kurumsal olmak üzere 974 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

