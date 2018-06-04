Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni sert düştü

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, haziranda azalışını beşinci aya taşıyarak Ekim 2016’dan beri görülen en düşük seviye olan 9,3 puana geriledi.

Piyasa araştırmaları yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix’ten yapılan açıklamaya göre, geçen ay 19,2 puan olan Avro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, haziranda 9,3 puana indi. Böylece üst üste 5 ay gerileyen endeks, Ekim 2016’dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi eksi 2 puandan eksi 13,3 puana ve mevcut ekonomik durumu ölçen Avro Bölgesi Mevcut Durumu Endeksi 42,8 puandan 34,5 puana geriledi. Beklentiler Endeksi, Ağustos 2012 ve Mevcut Durum Endeksi de Nisan 2017’den beri görülen en düşük seviyeye geriledi.

Bu ay 9,9 puan azalan Sentix Yatırımcı Güven Endeksi’ne ilişkin beklenti 18,5 puan seviyesindeydi.

-İtalya ve ABD olumsuz etkiledi

Sentix'e göre, İtalya’daki gelişmeler ve ABD’nin çelik ve alüminyuma ilişkin ilave gümrük vergisi kararı Avro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkiliyor.