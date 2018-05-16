Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon azaldı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 1,2’ye geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı nihai verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mart ayında yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon nisanda yüzde 1,2’ye indi. Bölgede, nisan ayında nihai yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 0,7 arttı.

Böylece Son yayımlanan veriler daha önce açıklanan verileri teyit etti.

Avro Bölgesi’nde nisan ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon en yüksek yüzde 2,6 ile enerji, yüzde 2,4’le gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1 ile hizmet sektörü ve yüzde 0,3 ile de enerji dışı sanayi ürünlerinde gerçekleşti.

- AB’de yıllık enflasyon 12 ülkede azaldı

Avrupa Birliği'nde ise (AB) martta yüzde 1,5 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 1,4’e geriledi.

AB’de nisanda en düşük yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3’le Güney Kıbrıs Rum Kesimi, yüzde eksi 0,1’le İrlanda ve yüzde 0,3’le de Portekiz’de kaydedildi. En yüksek yıllık enflasyona sahip ülkeler ise yüzde 4,3’le Romanya, yüzde 3’le Slovakya ve yüzde 2,9’la da Estonya oldu.