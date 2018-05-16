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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 12:50 | Son Güncelleme

Eurostat nihai verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 1,2 olarak ölçüldü -AB’de verisi mevcut ülkeler arasında, yıllık enflasyon mart ayına kıyasla nisan ayında 12 ülkede azalırken, 14 ülkede arttı,1 ülkede ise değişmedi

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 1,2’ye geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı nihai verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mart ayında yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon nisanda yüzde 1,2’ye indi. Bölgede, nisan ayında nihai yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 0,7 arttı.

Böylece Son yayımlanan veriler daha önce açıklanan verileri teyit etti.

Avro Bölgesi’nde nisan ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon en yüksek yüzde 2,6 ile enerji, yüzde 2,4’le gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1 ile hizmet sektörü ve yüzde 0,3 ile de enerji dışı sanayi ürünlerinde gerçekleşti.

- AB’de yıllık enflasyon 12 ülkede azaldı

Avrupa Birliği'nde ise (AB) martta yüzde 1,5 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 1,4’e geriledi.

AB’de nisanda en düşük yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3’le Güney Kıbrıs Rum Kesimi, yüzde eksi 0,1’le İrlanda ve yüzde 0,3’le de Portekiz’de kaydedildi. En yüksek yıllık enflasyona sahip ülkeler ise yüzde 4,3’le Romanya, yüzde 3’le Slovakya ve yüzde 2,9’la da Estonya oldu.

AB’de verisi mevcut ülkeler arasında yıllık enflasyon nisan ayında mart ayına kıyasla 12 ülkede azalırken, 14 ülkede arttı, 1 ülkede ise değişmedi.

- Enflasyon hedeften uzaklaştı

Bu arada, nihai enflasyon verisi, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hedeflediği seviyeden uzaklaştı.

Merkezi Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor ve bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

Manşet enflasyonun zaman zaman yüzde 2'ye yaklaşması, ECB'nin daha önce almış olduğu tedbirleri yavaş yavaş sonlandıracağı yönündeki görüşleri tetiklerken, ECB yetkilileri, enflasyon dinamiklerinin istikrara kavuşması gerektiğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Avro bölgesi ECB

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