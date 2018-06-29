Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yükseldi

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde haziran ayı öncü yıllık enflasyon, enerji fiyatlarının etkisiyle yüzde 2’ye yükseldi.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mayısta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, bu ay yüzde 2’ye çıktı.
Bölgede, haziran ayı öncü yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 1 arttı.
Avro Bölgesi’nde haziran ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon yüzde 8 ile en fazla enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,3 ile hizmetler ve yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.
Enerji hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon yüzde 1,4 olarak kaydedildi.
Haziran ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 18 Temmuz’da yayımlanacak.
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- Enflasyon, ECB hedefine ulaştı
Öncü verilere göre, yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği "yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın" seviyesini yakaladı.
Uzmanlar, enflasyondaki yükselişin enerji fiyatlarından kaynaklanmasından dolayı bu artışın geçici olabileceğini belirtiyor.
Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.
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