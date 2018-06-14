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Avrupa Adalet Divanı'ndan Esed'in kuzenine ilişkin karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

Beşşar Esed'in kuzeni Rami Mahluf'a yönelik 2016-2017 dönemi AB yaptırımlarının kaldırılmaması gerektiğine hükmedildi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, Beşşar Esed'in kuzeni Rami Mahluf'a yönelik Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin 2016-2017 dönemini kapsayan yaptırımlarının kaldırılmaması gerektiğine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Mahluf'un AB Konseyi'nin kendisi hakkında 29 Mayıs 2016-31 Mayıs 2017 dönemlerini kapsayan kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılmasına yönelik talebini reddetti.

Kararda, Mahluf'un Suriye'nin önde gelen işadamlarından biri olduğu, Esed ailesiyle çok yakın bağlar sürdürerek Suriye rejimine finansman ve destek sağladığı için 2011 yılından beri AB Konseyi'nin yaptırım listesinde olduğu kaydedildi.

Mahluf'un yaptırımlar nedeniyle üye ülkelere giriş, çıkış ve geçişinin yasaklandığı ve mal varlıklarının dondurulduğu anımsatılan kararda, AB Konseyi'nin Mahluf'un kendini savunma hakkını ihlal etmediği belirtildi.

Kararda, Mahluf'un Suriye rejimiyle hiçbir bağı kalmadığına ve rejim üzerinde etkisi olmadığına ya da Mahluf ve Esed ailelerinden kendini soyutladığına yönelik hiçbir kanıtın bulunmadığı kaydedilerek, AB hukuku uyarınca bu ailelere mensup kişilere yönelik yaptırım uygulanabileceği ifade edildi.

- AB 2011 yılından beri yaptırım uyguluyor

AB sivil halka yönelik baskıları nedeniyle 2011 yılından bu yana Suriye rejimine yaptırım uyguluyor.

Petrol ambargosu, bazı yatırımlara yönelik kısıtlamalar, Suriye Merkez Bankasının AB'de bulunan varlıklarının dondurulması ve rejimin baskıyı artırmasına yardımcı olabilecek teçhizat ve ekipmanlara ithalat yasağı gibi maddelerin bulunduğu yaptırımlar, 1 Haziran 2019'a kadar uzatılmış bulunuyor.

Halihazırda AB, rejim yanlısı 67 kurum ve 259 kişiye seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması yaptırımlarını uyguluyor.

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AB ABD Avrupa Adalet Divanı Esed rejimi Rami Mahluf

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