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Avrupa Adalet Divanı'ndan Le Pen kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 12:09 | Son Güncelleme

Avrupa Adalet Divanı, AP'nin Le Pen'den 300 bin avro tahsis etme kararını haklı buldu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Parlamentosunun Fransa'nın aşırı sağcı siyasetçisi Marine Le Pen'den haksız şekilde ödenen yaklaşık 300 bin avroyu geri alma kararını haklı buldu.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanının Genel Mahkemesi, Le Pen'in AP'ye açtığı davayı ele aldı.

Mahkeme, AP'nin Le Pen'den yaklaşık 300 bin avro tahsis etme kararını onadı.

Kararda, AP'nin Le Pen'e 2010-2016 yılları arasında parlamentoda danışmanı olduğu ileri sürülen bir kişi için yaklaşık 300 bin avro ödediği ancak kanıtların bu kişinin esasen AP'de görevli olmadığını ve Le Pen'in AP üyesi olarak görevine katkıda bulunmadığını gösterdiği belirtildi.

Le Pen'in 2 ay içinde kararı temyize götürme hakkı bulunuyor.

- Dava süreci

AB'nin Yolsuzlukla Mücadele Organı (OLAF), Le Pen'in AP'de danışman olarak çalıştığını gösterdiği parti çalışanına 2010-2016 yıllarında haksız yere ödemeler yaptığına dair belgeler ortaya çıkarmıştı. Le Pen'in danışmanı olarak gösterdiği kişinin AP'de hiç çalışmadığı, sadece parti merkezinde görevli olduğu iddia edilmişti.

AP, 5 Aralık 2016'da Le Pen'in, kendisine haksız yere ödenen 300 bin avroyu iade etmesi kararına varmıştı.

Le Pen, 2009- 2017 yılları arasında AP üyesi olarak görev yapmıştı.

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AP Avrupa Adalet Divanı Le Pen maaş

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