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Avrupa Adalet Divanından savaş suçlularına ilişkin karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 18:03 | Son Güncelleme

Avrupa Adalet Divanı, AB ülkelerinin savaş suçu şüphelilerinin oturum hakkını reddetmeden önce suçun mahiyetinin değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, savaş suçu şüphesi bulunan kişilerin oturum hakkını otomatik olarak reddedemeyeceğine hükmetti.

AB'nin Lüksemburg'da bulunan en üst düzey mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, AB ülkelerinin savaş suçu şüphelilerinin oturum hakkını otomatik olarak reddetmeden önce suçun mahiyeti ve ciddiyeti, ne kadar önce gerçekleştiği, suçun ardından kişinin davranışlarının göz önünde bulundurulması ve her başvurunun kendi özelliklerine uygun olarak değerlendirilmesini talep etti.

Mahkeme, oturum hakkı ve ülkeye girişin sadece söz konusu kişinin "topluma mevcut durumda gerçek bir tehdit teşkil etmesi" ve "AB'nin temel değerlerine aykırı olması" durumunda yasaklanabileceğine hükmetti.

Hırvatistan ve Bosna Hersek vatandaşı bir kişi ile Afganistanlı bir kişi, Hollanda ve Belçika'ya girişlerinin yasaklanması üzerine konuyu Avrupa Adalet Divanına taşımıştı. Aynı zamanda Hollanda ve Belçika ulusal mahkemeleri, Avrupa Adalet Divanından "serbest dolaşım hakkı"nı yorumlamasını istemişti.

Hırvat ve Boşnak kökenli kişinin, Bosna Savaşı sırasında işlediği iddia edilen savaş suçundan dolayı Hollanda'ya girişi yasaklanmış ve iltica hakkı tanınmamıştı.

Afgan kökenli kişi ise kızına Hollanda vatandaşlığı verildikten sonra Belçika'dan oturum hakkı istemiş, ancak isteği savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle reddedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Adalet Divanı Oturum hakkı savaş suçu

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