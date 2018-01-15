Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası, 17-21 Ocak tarihlerinde Rusya'da yapılacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'da organize edilecek şampiyonada Türkiye'yi tekler kategorisinde Sıla Saygı ve Burak Demirboğa ile buz dansı kategorisinde Alisa Agafonova-Alper Uçar çifti temsil edecek.

Şampiyonada tek erkekler kategorisi kısa program yarışmaları 17 Ocak Çarşamba, tek kadınlar kategorisi kısa program yarışmaları 18 Ocak Perşembe, buz dansı kategorisi kısa program yarışmaları ise 19 Ocak Cuma günü başlayacak.

(AA)