Avrupa basını Erdoğan'ın seçim zaferini kabul etti

CENEVRE (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nin resmi olmayan sonuçları Avrupa basınında geniş yer bulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net bir zafer kazandığı ve muhalefetin yenilgiyi kabul ettiği vurgulandı. Avrupa basınında, seçim öncesi muhalefete destek veren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı birleşilmesi çağrısı yapan medya kuruluşları, bugünkü yayınlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini ilan ettiğini ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de bunu kabul ettiğini duyurdu. İsviçre'nin Almanca yayın yapan "Neue Zürcher Zeitung" gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyların yüzde 52,5'ini alarak tekrar cumhurbaşkanı seçildiğini fakat bu kez yetkilerinin geniş kapsamlı olduğunu okuyucularıyla paylaştı. Gazete, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin bugün yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kabul ettiğini yazdı. Gazete editörlerinin kaleme aldığı "Bir sonraki Erdoğan dönemine hoş geldiniz" başlıklı analizde ise muhalefetin ve Batı medyasının Erdoğan'ı koltuğundan indirme çabalarına rağmen milyonlarca Türk'ün yine Erdoğan'ın yanında yer aldığı vurgulandı.

Öte yandan İsviçre'de yaşayan Mısır'daki Müslüman Kardeşler (İhvan) Teşkilatı eski Uluslararası İlişkiler Komiseri Yusuf Neda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlayan bir mesaj yayımladı. Neda, "Allah'ın mazlumlara hediyesi, yeni Türk imparatorluğunu inşa eden, milletine ve özüne içten bağlı ve Türk İslam zaferini geri getirmeye kendini adamış mübarek lider." diye hitap ettiği Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti. Mesajında Neda, Türk halkını ve dünyadaki tüm Müslümanları, Erdoğan'ın rehberliği, başarısı ve korunması için dua etmeye davet etti. - İngiltere İngiliz Sky News televizyonu seçim haberini “Erdoğan Türk başkanlık seçimlerinde zaferini ilan etti” başlığıyla verirken, seçimin lidere kapsamlı yetkileri de beraberinde getirdiğini duyurdu. “Erdoğan, güçlü muhalefeti mağlup etti.” ifadesini kullanan televizyon, Erdoğan’ın Ankara’da yaptığı balkon konuşmasına ve Türkiye’deki kutlama görüntülerine de yer verdi. Kamu yayım kuruluşu BBC seçim haberini internet sitesinin manşetine taşırken, “Erdoğan Türkiye üzerindeki hakimiyetini güçlendirdi” başlığını kullandı. Haberde, “Türkiye’nin eski lideri başkanlık seçiminde ilk turda apaçık zafer elde ederek yeni bir 5 yıllık görev süresi kazandı.” ifadelerine yer verildi. Muharrem İnce’nin ise seçim sonuçlarını kabul ettiği ancak seçim sürecinin adil olmadığını iddia ettiği bilgisi paylaşıldı.

Dün oy sayımını internet sitesinden canlı veren The Guardian da bugün, “Soru ve cevaplar ile Türkiye’deki seçimler: Oylama özgür ve adil miydi?” başlıklı bir değerlendirmeye yer verdi. Seçime katılımın rekor düzeyde olduğunu belirten gazete, sonuçların ise beklenenin altında performans gösteren muhalefet için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu yazdı. Uluslararası Af Örgütünün seçimin bir “korku ikliminde” gerçekleştiği iddiasına yer veren gazete, “Bununla birlikte yüzde 87’lik katılım Batılı demokrasileri gölgede bıraktı.” ifadesini kullandı. - Fransa Fransız kamu yayıncısı France Info, Muharrem İnce’nin seçimi kaybettiğini kabul ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tüm vatandaşların cumhurbaşkanı olması isteğinde bulunduğunu yazdı. France Info ayrıca, Fransa’da oy kullanan Türk vatandaşlarının, yoğun şekilde Erdoğan’a oy verdiğini kaydetti. Haberde, Fransa’da oy kullanılan 6 başkonsolosluk bölgesinden 5’inde Erdoğan’ın ezici şekilde üstünlük sağladığını, Lyon’da ise yüzde 86,8 oranında rekor bir sonuçla tercih edildiğini bildirdi.

Le Monde gazetesi, yarınki sayısında, “Erdoğan Hiperbaşkan oldu” başlığını kullanarak, yüzde 52,5 oranında oy alıp yeniden seçildiğini yazdı.

Manşetin dışında iki sayfa ve başyazısında da aynı konuya yer veren Le Monde, Erdoğan’ın bir an bile olsun seçileceğinden tereddüt etmediğini, birleşen muhalefetin ise Erdoğan karşısında etkili olamadığını kaydetti. Gazetenin haberinde dikkati çeken bir başka ayrıntıda da Türkiye’de son yıllarda milliyetçiliğin yükseldiği ve AK Parti’nin Meclis’te çoğunluğu kaybettiği iddialarına yer verildi. Sol eğilimli Liberation gazetesi ise “Türkiye: Ve sonunda kazanan Erdoğan” başlığıyla ele aldığı seçimleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yıl düzenlenen halk oylamasından sonra planladığı tüm hedeflere ulaştığını belirterek değerlendirdi. Haberde, yüzde 87’den fazla rekor bir katılım oranı, genel seçimlerde beklenmedik bir şekilde elde edilen başarı ve tahminlerden fazla milletvekili çıkarılması gibi önemli başarıların da altı çizildi. Ekonomi gazetesi Les Echos, Erdoğan’ın seçilişine Batılı ülkelerden hala bir tepki gelmediğine ve bunun iki taraf arasındaki gerginliğe işaret ettiğine değindi. ​

- Almanya Tagesspiegel gazetesi, ''Erdoğan seçimi kazandı ama sadece o değil'' başlığıyla duyurduğu haberde, Türkiye’nin sağa kaydığı savunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecekte milliyetçilere daha fazla ihtiyaç duyacağı ifade edilen haberde, Erdoğan’ın rakibi İnce’nin hükümeti seçimlerde ağır manipülasyon yapmakla suçladığı aktarıldı. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de “Türk mucizesi olmadı” başlığını kullandığı haberde, Erdoğan’ın hesabının tuttuğu, ikinci tura kalmadan devlet, hükümet ve parti başkanlığının devam edeceği belirtildi. “Devlet Erdoğan” başlığını kullanan “Spiegel Online”, Erdoğan’ın seçim zaferini daha güçlü bir şekilde ülkeyi kendi düşüncesine göre şekillendirmek için kullanacağı belirtildi. Bild gazetesi de “Erdoğan Zaferi sonuçları nelerdir?” başlığını kullanarak, seçimleri kazanan Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçimleri kazanmasının sürpriz olmadığı belirtilerek, AK Parti’nin öncülüğündeki ittifakın Meclis'te çoğunluğu elde ettiğine değinildi. Erdoğan’ın “demokrasi bayramından” söz ettiği, eleştirenlerin ise tek adam iktidarından endişe ettiği aktarılan haberde, seçim zaferiyle Erdoğan’ın gücünü genişlettiği kaydedildi.

- Hollanda "YSK Erdoğan'ı kazanan olarak ilan etti, muhalefet yenilgiyi kabul ediyor" başlığını atan De Volkskrant gazetesi, Anadolu Ajansının sonuçlarına göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde net şekilde zafere ulaştığını yazdı. Gazete, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in de sonuçları tasdik ettiğini belirtti. NRC gazetesi ise "Erdoğan bütün kulvarlarda kazandı" başlığı ile muhalefetin isteksiz şekilde yenilgiyi kabul ettiğini yazdı. Gazete, Erdoğan'ın sadece Cumhurbaşkanı seçiminde zafer kazanmadığını, milletvekilliği seçiminde de ittifak kurduğu MHP'nin aldığı iyi bir sonuçla parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini aktardı. "YSK: Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçildi" başlığı ile, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçimini birinci turda kazandığını belirten Algemeen Dagblad gazetesi de YSK Başkanı Sadi Güven'in Ankara'da bunu resmen açıkladığını ve Erdoğan'ın da öncesinde zaferini ilan ettiğini bildirdi. - Avusturya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferi ve Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu elde etmesi Avusturya basınında da geniş yer buldu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Die Presse, “Erdoğan’ın zaferinden sonra Türk lirası yükselişte” başlığıyla seçim sonuçlarının ekonomiye yansımasına dikkati çekti. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sonuçlarını demokrasi adına büyük bir zafer ifadesine yer verilirken, ülkede yaşayan Türk seçmenlerin büyük bir çoğunluğunun Erdoğan’ı desteklediği belirtildi. Gazete ayrıca seçimleri ikinci sırada tamamlayan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin düzenlediği basın toplantısını manşetine taşıyarak, İnce’nin yeni sistem ve döneme ilişkin eleştirilerine yer verdi. Sosyal Demokrat söyleme yakınlığı ile bilinen Der Standard gazetesi de YSK'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yüzde 55,55’lik bir oranla cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladığını aktardı. Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu seçimlerin Türkiye’yi bu yüzyılın geri kalanına damga vurmasını sağlayacağı” yönündeki ifadelerini alıntılarken, seçimde özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde kimi “usulsüzlüklerin” yaşandığına ilişkin iddiaların dillendirildiğini aktardı.