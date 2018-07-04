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Avrupa Birliği: "(Esed rejiminin Dera'ya saldırıları) Bu saldırılar uluslararası insancıl hukukunun açık ihlalleridir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği: "(Esed rejiminin Dera'ya saldırıları) Bu saldırılar uluslararası insancıl hukukunun açık ihlalleridir"


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