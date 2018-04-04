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Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 12:23 | Son Güncelleme

AB Bakanı Çelik, vize serbestisi konusunda bir AB heyetinin bu ay Türkiye'ye geleceğini, AB'nin görüşlerini ileteceğini bildirdi.

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Ayrıntılar geliyor...

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AB heyeti Türkiye'ye geliyor!AB heyeti Türkiye'ye geliyor!
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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Ömer Çelik vize vize serbestisi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bizimle deyılsın diyecekler...
ey avrupa, nazi avrupa, avrupa tu kaka diyeceksin, onlarda nezaket gösterip gelecekler bize kapak yapacaklar. basiretsiz yönetimlerin, öngörüsüz yönetimlerin, vizyonsuz yönetimlerin kabiliyetsizliklerinin bedelini oy veren halkı çeker
biz peşini bırakınca onlar düştü peşine :))
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