Avrupa Birliği'nden devrim niteliğinde adım! Plastik ürünlere yasak hazırlığı!

AB Komisyonu, sahillerde ve denizlerinde en çok bulunan tek kullanımlık plastik atıkların kullanımını sınırlandırmaya yönelik düzenleme teklifini açıkladı. Buna göre, uygun fiyatlı alternatiflerin bulunduğu tek kullanımlık plastik ürünler piyasalardan yasaklanacak.

PLASTİK İÇECEK KAPLARI SADECE KAPAKLI BİÇİMDE SATILABİLECEK



Plastik kulak pamukları, çatal bıçak setleri, tabaklar, pipetler, içecek karıştırıcılar ve balon çubukları sadece sürdürülebilir malzemelerden üretilebilecek. Plastik içecek kapları sadece kapaklı biçimde satılabilecek.

TEK KULLANIMLIK PLASTİK ÜRÜNLER ÜCRETSİZ DAĞITILAMAYACAK



AB üyesi ülkeler plastik gıda kapları ve içecek kaplarının kullanımını ulusal hedefler belirleyerek ve alternatif ürünler sağlayarak azaltacak. Tek kullanımlık plastik ürünler ücretsiz dağıtılamayacak.

Plastikten yapılan gıda kapları, paket, ambalaj, bardak, ıslak mendil, balon, poşet ve sigara filtrelerini üretenler ürünlerinin atık ve temizlik maliyetlerini karşılamaya yardımcı olacak. Bu sektörlere daha az kirletici ürün alternatifleri geliştirmeleri için teşvikler verilecek.