Avrupa Birliği'nden devrim niteliğinde adım! Plastik ürünlere yasak hazırlığı!

AB Komisyonu, sahillerde ve denizlerinde en çok bulunan tek kullanımlık plastik atıkların kullanımını sınırlandırmaya yönelik düzenleme teklifini açıkladı. Buna göre, uygun fiyatlı alternatiflerin bulunduğu tek kullanımlık plastik ürünler piyasalardan yasaklanacak.
PLASTİK İÇECEK KAPLARI SADECE KAPAKLI BİÇİMDE SATILABİLECEK
Plastik kulak pamukları, çatal bıçak setleri, tabaklar, pipetler, içecek karıştırıcılar ve balon çubukları sadece sürdürülebilir malzemelerden üretilebilecek. Plastik içecek kapları sadece kapaklı biçimde satılabilecek.
TEK KULLANIMLIK PLASTİK ÜRÜNLER ÜCRETSİZ DAĞITILAMAYACAK
AB üyesi ülkeler plastik gıda kapları ve içecek kaplarının kullanımını ulusal hedefler belirleyerek ve alternatif ürünler sağlayarak azaltacak. Tek kullanımlık plastik ürünler ücretsiz dağıtılamayacak.
Plastikten yapılan gıda kapları, paket, ambalaj, bardak, ıslak mendil, balon, poşet ve sigara filtrelerini üretenler ürünlerinin atık ve temizlik maliyetlerini karşılamaya yardımcı olacak. Bu sektörlere daha az kirletici ürün alternatifleri geliştirmeleri için teşvikler verilecek.
AB ÜLKELERİ PLASTİK ŞİŞELERİN YÜZDE 90'INI TOPLAMAK ZORUNDA OLACAK
AB üyesi ülkeler, 2025 yılına kadar tek kullanımlık plastik şişelerin 90'ını depozito gibi çeşitli sistemlerle toplamak zorunda olacak.
Hijyenik ped, ıslak mendik ve balon gibi ürünlerde ne şekilde atılmaları gerektiği ve çevreye olumsuz etkileri hakkında bilgilendirme bulunması gerekecek.
TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILACAK
Üye ülkeler, plastiklerin tekrar kullanımı ve atık yönetimi hakkında tüketicileri bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapacak.
Plastik balıkçılık malzemesi üretenler, atıklarının toplanması, taşınması ve işlenmesi maliyetlerini karşılayacak.
ÜÇLÜ GÖRÜŞME YAPILACAK
Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak.
Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek. Devamında da AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri uygulamaları gerekecek. (AA)
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