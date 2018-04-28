Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA

Avrupa Birliği'nin "Okul öncesi dönemde değerler eğitimi" başlığını taşıyan Erasmus plus projesi kapsamında İngiltere, İtalya, Litvanya ve Estonya'lı öğretmenler Türkiye'ye geldi. Proje kapsamında Türk öğretmen ve öğrencilerle buluşan yabancı öğretmenler bir hafta boyunca yaptıkları toplantılarla ülkelerinde izlenen yöntemleri birbirleriyle paylaşacaklar.

Projenin üyesi olan Kağıthane'deki İmece İlkokulu'nda bir hafta sürecek etkinliklerde öğretmenler ülkelerinde izlenen sistemleri birbirlerine anlatarak ortak bir yöntem belirlemeye çalışıyor. Proje kapsamında karşılıklı yapılan ziyaretlerle okullar, eğitim sistemleri tanınıyor, ahlaki değerlerin ülkelerde nasıl öğretildiği tespit ediliyor. Toplantıya katılan öğretmenlerin ortak gözlemi ise toplumlar içinde ahlaki değerlerin kaybolduğu ve bunların çocuklara küçük yaşlarda verilmesi.

"PROJELER ÇOCUKLARIN SOSYAL VE BİREYSEL BECERİLERİNİ ARTTIRIYOR"

İmece İlkokul Müdürü Erol Karakaya, okullarının 4 Avrupa Birliği projesinde yer aldığını belirterek "Projenin uygulama aşamalarının her birinde öğrencilerimizin sosyal, bireysel ve kişiler arası iletişim becerilerini arttırdıklarını gözlemliyoruz. Bu amaçla zaman zaman öğrencilerimizle birlikte yurt dışına giderek toplantılara katılıyoruz. 4 projede de üzerimize düşen görevlerimizi yerine getiriyoruz" dedi. İmece ilkokulu İngilizce öğretmeni Rıza Dilbaz ise "Projeyle ülkelerde bu değerlerin nasıl verildiğini tek tek belirliyoruz. Her ülke bu yöntemlerden istediğini kendi eğitim sistemi içine entegre ediyor." şeklinde konuştu.