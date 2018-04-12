HABER

Avrupa Birliği vatandaşlığı başvurularında Türkiye 5’inci sırada

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

2016 yılında Avrupa Birliği ülkeleri yaklaşık bir milyon kişiye vatandaşlık verirken, Türkiye Cumhuriyeti’nden 32 bin 800 kişi Avrupa Birliği vatandaşı oldu.

Avrupa Birliği vatandaşlığı başvurularında Türkiye 5’inci sırada

İSTANBUL, (DHA)- 2016 yılında Avrupa Birliği ülkeleri yaklaşık bir milyon kişiye vatandaşlık verirken, Türkiye Cumhuriyeti’nden 32 bin 800 kişi Avrupa Birliği vatandaşı oldu.

Medya takip kuruluşu Ajans Press, Avrupa Birliği (AB) için yapılan vatandaşlık başvuru istatistiklerini inceledi. Ajans Press’in Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2016 yılında Avrupa Birliği ülkeleri 995 bin kişiye vatandaşlık verdi. Türkler, AB vatandaşlığına geçmek isteyenlerin yer aldığı listede 5’inci sıraya otururken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 32 bin 800 kişiye AB vatandaşlığı verildiği görüldü.

TÜRKLERİN YÜZDE 50’YE YAKINI ALMAN VATANDAŞI OLDU

ITS Medya ve Ajans Press’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde, araştırmaya konu olan 2016 yılında, Avrupa Birliği ile ilişkiler başlığı altında 195 bin 654 haber yansıması tespit edilirken, bu rakam geçtiğimiz yıl 186 bin 853 oldu. AB Parlamentosu’yla yaşanan gerilim süreçlerinde, haber çıkışlarının tavan yaptığı tespit edildi. Elde edilen raporda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 32 bin 800 kişiye AB vatandaşlığının verildiği görülürken, bu kişilerin yüzde 50’ye yakınının Almanya vatandaşı olduğu tespit edildi. Geri kalanların ise yüzde 18’inin Fransa, yüzde 9’a yakınının da Hollanda vatandaşı olduğu belirlendi.

2016 yılında yaklaşık bir milyon kişiye AB vatandaşlığı verilirken, bu sayının 2015 yılında 841 bin, 2014 yılında 889 bin olduğu belirlendi. AB vatandaşlığına geçenler arasında 101 bin 300 kişiyle Fas, 67 bin 500 kişiyle Arnavutluk, 41 bin 700 kişiyle Hindistan, 32 bin 900 kişiyle Pakistan listenin üst sıralarını paylaştı. Faslıların yüzde 89’u İspanya, İtalya ve Fransa vatandaşlığına geçerken, Arnavutların yüzde 97’sinin İtalya ile Yunanistan vatandaşı olduğu görüldü. Hintlilerin de yüzde 60’ı, Pakistanlıların yüzde 51’inin İngiltere vatandaşlığına geçtiği tespit edildi. Bunun yanı sıra, AB vatandaşı olup da başka bir AB ülkesinin vatandaşlığına geçenlerin arasında ilk sırayı Rumenler aldı. Rumenlerde bu sayı 29 bin 700 olurken, listenin ikinci sırasına 19 bin 800 kişi ile Polonyalılar oturdu.

(FOTOĞRAF)

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişmeDeniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme
3 kurum memur alıyor! 3 kurum memur alıyor!
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladıSaadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

İlginizi Çekebilir

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz Baykal'ın tedavisiyle ilgili Almanya'daki hastaneden açıklama

Deniz Baykal'ın tedavisiyle ilgili Almanya'daki hastaneden açıklama

Nüfusta 20 yıl ölü gözüktü! Başına gelmeyen kalmadı

Nüfusta 20 yıl ölü gözüktü! Başına gelmeyen kalmadı

Kediciklere dekolte yasağı mı geldi?

Kediciklere dekolte yasağı mı geldi?

İzmir ve Adana'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İzmir ve Adana'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması!

Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.