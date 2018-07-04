BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneyindeki Dera'ya yönelik saldırılarının giderek arttığına dikkati çekerek "Bu saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukunun açık ihlalleridir." açıklamasında bulundu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin Dera'ya yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığı, saldırıların bölgedeki 270 bin sivili zorla yerinden ettiği belirtildi.

Saldırılarda sağlık çalışalarının hayatını kaybettiği, aralarında sağlık merkezlerinin de bulunduğu önemli merkezlerin ve alt yapının tahrip edildiği kaydedildi.

"Bu saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalleridir." vurgusu yapılan açıklamada, saldırıların aynı zamanda BM öncülüğünde yürütülen siyasi müzakerelere büyük zarar verdiği ifade edildi.

AB, çatışmaların acilen durdurulması, gerginliği azaltma bölgeleriyle ilgili anlaşmaya saygı gösterilmesi ve Suriye halkına insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.