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Avrupa Birliği'nden Esed rejimi ve destekçilerine "Dera" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği: - "(Esed rejimi ve destekçilerinin Dera'ya yönelik saldırılar) Bu saldırılar uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukunun açık ihlalleridir"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneyindeki Dera'ya yönelik saldırılarının giderek arttığına dikkati çekerek "Bu saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukunun açık ihlalleridir." açıklamasında bulundu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin Dera'ya yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığı, saldırıların bölgedeki 270 bin sivili zorla yerinden ettiği belirtildi.

Saldırılarda sağlık çalışalarının hayatını kaybettiği, aralarında sağlık merkezlerinin de bulunduğu önemli merkezlerin ve alt yapının tahrip edildiği kaydedildi.

"Bu saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalleridir." vurgusu yapılan açıklamada, saldırıların aynı zamanda BM öncülüğünde yürütülen siyasi müzakerelere büyük zarar verdiği ifade edildi.

AB, çatışmaların acilen durdurulması, gerginliği azaltma bölgeleriyle ilgili anlaşmaya saygı gösterilmesi ve Suriye halkına insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

Rejim güçleri ve destekçisi İran, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı. Saldırılarda 200'den fazla sivil öldü.

Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. Ancak ABD bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmiş ve rejim güçlerinin saldırıları karşısında yardımda bulunmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Dera Esed rejimi

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