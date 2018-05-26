"Avrupa bizleri bir zenginlik ve bir fırsat olarak görmeli"

KÖLN (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, bazı çevrelerin evrensel bir din olan İslam'ı, sadece Ortadoğu'ya has bir kıta dini gibi yansıtılma gayreti içinde olduklarını belirterek, "Avrupa ve Batı bizleri bir tehdit olarak değil, bir zenginlik ve bir fırsat olarak görmeli." dedi.

Almanya'nın Köln kentinde UID'in düzenlediği iftar programında konuşan Bilgi, "Ramazan ayının getirdiği manevi iklim sayesinde birbirimizle olan uhuvvet ve muhabbetimizi tazelerken, özellikle Avrupa'da Müslüman olarak Avrupa'nın asli bir unsuru olduğumuzu ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bilgi, bazı çevrelerin evrensel bir din olan İslam'ı, sadece Ortadoğu'ya has bir kıta dini gibi yansıtılma gayreti içinde olduklarını ancak bu gayretin eşyanın tabiatına aykırılık teşkil ettiğini belirtti.

- Terörün her türlüsünü lanetliyoruz"

Bilgi, "Yurt dışı Türk toplumunun ve her bir Müslüman'ın yakın geçmişte gerçekleşen çeşitli terör saldırıları karşısındaki duruşunu önemsiyor ve bu iftar davetimiz vesilesi ile bir kez daha her türlü terörü 'amasız', 'lakinsiz' ayaklarımızın altında bildiğimizi ve lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum." diye belirtti.