"Avrupa bizleri bir zenginlik ve bir fırsat olarak görmeli"

KÖLN (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, bazı çevrelerin evrensel bir din olan İslam'ı, sadece Ortadoğu'ya has bir kıta dini gibi yansıtılma gayreti içinde olduklarını belirterek, "Avrupa ve Batı bizleri bir tehdit olarak değil, bir zenginlik ve bir fırsat olarak görmeli." dedi.
Almanya'nın Köln kentinde UID'in düzenlediği iftar programında konuşan Bilgi, "Ramazan ayının getirdiği manevi iklim sayesinde birbirimizle olan uhuvvet ve muhabbetimizi tazelerken, özellikle Avrupa'da Müslüman olarak Avrupa'nın asli bir unsuru olduğumuzu ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bilgi, bazı çevrelerin evrensel bir din olan İslam'ı, sadece Ortadoğu'ya has bir kıta dini gibi yansıtılma gayreti içinde olduklarını ancak bu gayretin eşyanın tabiatına aykırılık teşkil ettiğini belirtti.
- Terörün her türlüsünü lanetliyoruz"
Bilgi, "Yurt dışı Türk toplumunun ve her bir Müslüman'ın yakın geçmişte gerçekleşen çeşitli terör saldırıları karşısındaki duruşunu önemsiyor ve bu iftar davetimiz vesilesi ile bir kez daha her türlü terörü 'amasız', 'lakinsiz' ayaklarımızın altında bildiğimizi ve lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum." diye belirtti.
UID Genel Başkanı Bilgi, şunları kaydetti:
"İslam ile hiçbir ilişkisi olmayan bu terör örgütlerinin ve uzantılarının gerçekleştirdiği menfur saldırıların Avrupalı Müslümanların hayatlarını daha da zor kıldığı bir süreci yaşıyoruz. Bu bağlamda özellikle siz UID teşkilatı mensubu kardeşlerimizin, kanaat önderlerimizin, İslam dinimizin ve Anadolu kültürümüzün beslediği hoşgörü iklimini Avrupa'ya yansıtmamız büyük önem taşımaktadır. Ramazan ayı ve iftar sofraları bu güzelliği anlatabilmek adına güzel bir vesile teşkil etmektedir."
Bilgi, 50 yıl önce Avrupa'nın değişik ülkelerine işçi olarak gelen Türklerin bugün, hem ekonomik hem de kısmen siyasi düzlemde ülkelerin etkin birer unsuru haline geldiğini belirterek, "Ancak bilimde, edebiyatta, kültür ve sanatta ve hatta siyasette çok daha etkin olmamız elzem. Buna bağlı olarak Avrupa'nın asli unsuru sıfatıyla hep beraber, Almanya'nın, Fransa'nın, Belçika'nın ve diğer ülkelerin refahının ve toplumsal barışın devam etmesine katkımız artan oranda sürmelidir." dedi.
Kadim bir medeniyetin mirasçıları olarak Anadolu topraklarında Müslüman, Hıristiyan ve Musevi vatandaşların yüzlerce yıldır sürdürdüğü beraber yaşam kültürünü hatırlatan Bilgi, "Bu kültürü Avrupaya yansıtmamız, Avrupa'da bu virüsü yaymaya çalışan çevrelere verilebilecek en güzel cevaptır. Avrupa ve Batı bizleri bir tehdit olarak değil, bir zenginlik ve bir fırsat olarak görmeli." ifadelerini kullandı.
Bugün başta Almanya olmak üzere Avrupa'da yaşayan beş buçuk milyonluk Avrupalı Türk toplumunun, bu kıta ile kader birlikteliği oluşturduğunun altını çizen Bilgi, "Özelde Türk - Alman dostluğuna, genelde ise AB ile Türkiye ve şimdi de yeni oluşum UID ile bütünleşmesine artan oranda katkımızı sunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
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