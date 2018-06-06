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Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 20:13 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları, Fransa dışında günü kazançla tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde değişmeyerek 386,88 puan seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33’lük kazançla 7.712,37 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 artışla 12.830,07 puana, İspanya'da IBEX 35 yüzde 1,09 değer kazanarak 9.791,60 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,26 artarak 21.807,59 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,06 azalışla 5.457,56 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.42 itibarıyla yüzde 0,59'luk artışla 1,1781 seviyelerinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları Borsa

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