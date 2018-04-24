Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 azalışla 383,11 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,17 kayıpla 12.550,82 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,39 azalışla 9.883,40 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,10 artışla 5.444,16 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22’lik kazançla 24.035,49 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,36’lık artışla 7.425,40 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,16'lık artışla 1,2229 seviyelerinde bulunuyor.