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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 20:43 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü artışla tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,51 artışla 375,57 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,74 artarak 12.307,72 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 kazançla 7.061,27 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 yükselişle 5.252,43 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,71 artışla 22.794,50 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,11’lik kazançla 9.675,00 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.37 itibarıyla yüzde 0,63'lük azalışla 1,2258 seviyelerinde işlem görüyor.

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