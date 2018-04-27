BALIKESİR (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen "Avrupa gençleri Antandros'ta buluşuyor" projesi, Altınoluk'ta başladı.

Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki bir otelde, bir araya gelen İtalya, Letonya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Yunanistan'dan 30 genç, proje kapsamında gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklere katılacak.

Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zekiye Gülçin Cömert, burada yaptığı konuşmada, projeyle Antandros Antik Kenti'nin tanıtılması ve kültürel mirasın genç kuşaklara aktarılmasının amaçlandığını söyledi.

Cömert, proje kapsamında düzenleyecekleri panel ve etkinliklerle Avrupalı gençlere kültürel mirası tanıtma imkanı bulacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Antandros Antik Kenti'nin kazı alanını ziyaret edeceğiz. Kazı alanında gözlemler yaparak belgelendirme ve kayıt altına alma faaliyetlerinde bulunacağız. Ayrıca kazı alanında yabancı konuklar fotoğraf çekimi yaparak ülkelerine döndüklerinde bölgeyi tanıtmaya katkı sağlayacak. Edremit Belediyesi İda Sanat Terasları'nın 2018 sezonunu, 29 Nisan'da Avrupalı gençlerle açacağız. Yine geleneksel sanatlardan ebru çalışmasını katılımcı gençlerimizle yapacağız. Etkinlik kapsamında, 'Paris'in Seçimi' isimli güzellik yarışması yapılacak."

Etkinlikler, 2 Mayıs'a kadar sürecek.

