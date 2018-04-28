BALIKESİR (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen "Avrupa gençleri Antandros'ta buluşuyor" projesi kapsamında katılımcılar antik yemekler pişirdi.

Antandros Derneğinin ev sahipliğinde İtalya, Letonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Yunanistan ve Türkiye uyruklu 35 genç, tarihi Abdullah Efendi Konağı bahçesinde 4 çeşit antik yemeği, 7 ülkeden getirilen 35 farklı baharatla yaptı.

Antandros Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Cömert, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu projeyle birlikte ikinci AB projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Etkinliğe katılan gençlere kültürleri ve tarihi öğrettiklerini belirten Cömert, "İnanıyoruz ki tüm dünyaya Antandros'un adı yayılacak. Barış, dostluk ve kültürü yaymaya çalışıyoruz. Başka projelerde yine birlikte olacağız." dedi.

- "Burada çok iyi ağırlanıyoruz"

Yunanistan grubu sorumlusu Georgios Tseligkas da Türkiye'yi çok sevdiği için bu projede yer aldığını ifade etti.

"Türkiye'yi ve Türk insanını daha iyi tanımak için çok iyi bir fırsattı." diyen Tseligkas, "Bunun yanında da diğer ülkelerden gelen arkadaşları tanımak, kültürleriyle tanışmak önemli. En önemli olan kalıpları, ön yargıları kırabilmekti. Başardığımıza inanıyorum. Burada çok iyi ağırlanıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

