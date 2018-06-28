"Avrupa göç konusunda konuşmayı bırakıp üzerine düşeni yapmalı"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi Emine Nur Günay, Avrupa'nın göç konusunda konuşmayı bırakıp üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, "Artık tüm tarafların katıldığı bütüncül bir göç yönetimine ihtiyaç olduğu açıktır. Bu bağlamda eşit ve anlamlı yük paylaşımı gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen AKPM Genel Kurulu'nda konuşan Emine Nur Günay, "AB iltica ve göç politikası, güvenli mülteci barınakları" konusunda AKPM tarafından hazırlanan raporu Türk delegasyonu adına değerlendirdi.
Raporda Türkiye ile ilgili haksız ifadelerin bulunduğunu belirten Günay, şunları kaydetti:
"Türkiye AB ile 18 Mart 2016 tarihinde yaptığı anlaşmaya göre insan hakları kapsamında uluslararası koruma ihtiyacı olan her birey için kendi üzerine düşenin gereğini yapmaktadır. Türkiye'de 4 milyon mülteci bulunmakta, yaklaşık İrlanda nüfusu kadar veya Yunanistan nüfusunun üçte biri. Ege adalarında bulunan Suriyeli sayısı Türkiye'deki Suriyeli sayısının binde 7'sidir. 18 Mart 2016'da AB hükümet ve devlet başkanları ile Türkiye, Türkiye'den AB'ye yönelen düzensiz göçe son verme ve onun yerine mültecilerin AB'ye yasal yollardan yeniden yerleştirilmelerinin önünü açma kararı aldılar. 18 Mart'ın gereğini Türkiye fazlasıyla yapıyor. AB tarafı üzerine düşeni yapmalı. Amaç, AB hukuku ve uluslararası hukuk uyarınca uluslararası korumadan faydalanma hakkı olan kişilerin, Avrupa'ya düzensiz, kaotik ve tehlikeli göç hareketleri yerine düzenli, güvenli ve hukuki yollardan ulaşmalarını sağlamaktır."
- "Türkiye'nin önceliği hayat kurtarmaktır"
Anlaşma uygulamaya girmeden önce, günde yaklaşık bin 740 göçmenin Ege Denizi'nden Yunan adalarına geçtiğine işaret eden Günay, "Uygulamadan 6 ay sonra Yunan adalarına geçiş sayısı günlük ortalama 94'e düşmüştür. 2015'te Ege Denizi'nde en az 270 kişi hayatını kaybetmişken, 6 aylık dönemde sayı 11'e düşmüştür. Kısacası Türkiye üzerine düşeni yapıyor. Sıra Avrupa'da. Bazı meslektaşlarım kamplardaki insan hakları ve Suriye'de güvenli alanlar oluşturmanın çelişkili olduğundan bahsetti. Türkiye'nin önceliği hayat kurtarmaktır ve imkanlar dahilinde insanca yaşam sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.
\
- Avrupa ülkelerine çağrı
Günay, Avrupa ülkelerini göç konusunda sorumluluk almaya davet ederek, "Madem böyle bir kaygınız var, tüm Avrupa Konseyi ülkelerine çağrım, sizler de ülkelerinizde, sınırlarınız içinde güvenli alanlar oluşturun ve masum mültecileri alın görelim. Türkiye'ye karşı yapılan haksızlıktır, kabul edemeyiz. Avrupa konuşmayı bırakıp, üzerine düşeni yapmalı. Artık tüm tarafların katıldığı bütüncül bir göç yönetimine ihtiyaç olduğu açıktır. Bu bağlamda eşit ve anlamlı yük paylaşımı gerekmektedir. Sınırları kapatıp, sınırlarda duvar yapmakla göç engellenemez. Göç küresel bir konudur, uluslararası topluluk sorumluluk almalıdır." ifadelerini kullandı.
Son dakika: CHP yönetimi Elazığ milletvekili Gürsel Erol'u ihraç istemiyle disipline sevk etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki: En az PKK kadar bölücü
Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı!
Süleyman Çakır: Bu hizmetler niye 2002 yılından önce olmadı, ağlayasım geliyor
Çocuk istismarıyla mücadele kuruluşunun başkanı 2 yaşındaki bebeğe tecavüz girişimi suçlamasıyla gözaltında
Görenler dondu kaldı! Bu görüntüler dehşete düşürdü!
Kedilere özel havuz açıldı!
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti
Müslüman asker Instagram'ı sallıyor
Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha
Okuyucu Yorumları 0 yorum