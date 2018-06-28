"Avrupa göç konusunda konuşmayı bırakıp üzerine düşeni yapmalı"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi Emine Nur Günay, Avrupa'nın göç konusunda konuşmayı bırakıp üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, "Artık tüm tarafların katıldığı bütüncül bir göç yönetimine ihtiyaç olduğu açıktır. Bu bağlamda eşit ve anlamlı yük paylaşımı gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen AKPM Genel Kurulu'nda konuşan Emine Nur Günay, "AB iltica ve göç politikası, güvenli mülteci barınakları" konusunda AKPM tarafından hazırlanan raporu Türk delegasyonu adına değerlendirdi.

Raporda Türkiye ile ilgili haksız ifadelerin bulunduğunu belirten Günay, şunları kaydetti:

"Türkiye AB ile 18 Mart 2016 tarihinde yaptığı anlaşmaya göre insan hakları kapsamında uluslararası koruma ihtiyacı olan her birey için kendi üzerine düşenin gereğini yapmaktadır. Türkiye'de 4 milyon mülteci bulunmakta, yaklaşık İrlanda nüfusu kadar veya Yunanistan nüfusunun üçte biri. Ege adalarında bulunan Suriyeli sayısı Türkiye'deki Suriyeli sayısının binde 7'sidir. 18 Mart 2016'da AB hükümet ve devlet başkanları ile Türkiye, Türkiye'den AB'ye yönelen düzensiz göçe son verme ve onun yerine mültecilerin AB'ye yasal yollardan yeniden yerleştirilmelerinin önünü açma kararı aldılar. 18 Mart'ın gereğini Türkiye fazlasıyla yapıyor. AB tarafı üzerine düşeni yapmalı. Amaç, AB hukuku ve uluslararası hukuk uyarınca uluslararası korumadan faydalanma hakkı olan kişilerin, Avrupa'ya düzensiz, kaotik ve tehlikeli göç hareketleri yerine düzenli, güvenli ve hukuki yollardan ulaşmalarını sağlamaktır."