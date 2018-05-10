"Avrupa Günü" resepsiyonu

İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Bugün Avrupa'da olanlara baktığımız zaman AB gibi bir projenin vazgeçilmez olduğunu daha iyi anlıyoruz. AB yaşayan bir projedir, her yıl farklı sorunlarla karşılaşmaktadır. Biz bu projeyi devam ettirmek için kararlıyız." dedi.
Avrupa Günü nedeniyle Beyoğlu'ndaki Venedik Sarayı'nda bir resepsiyon düzenlendi.
Resepsiyonun açılışında konuşan Berger, çok zengin bir Avrupa tarihine sahip olan Venedik Sarayı'nda Avrupa Günü'nü kutlamanın sevincini yaşadığını belirterek, 9 Mayıs 1950'de Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman'ın tarihin tekerrür etmesini engelleyecek bir fikir ortaya attığını söyledi.
Berger, bu fikrin amacının sadece Avrupa'da bir daha savaş yaşanmasını engellemek olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Bugün Avrupa'da olanlara baktığımız zaman AB gibi bir projenin vazgeçilmez olduğunu daha iyi anlıyoruz. AB yaşayan bir projedir, her yıl farklı sorunlarla karşılaşmaktadır. Biz bu projeyi devam ettirmek için kararlıyız. Dünyadaki tüm ortaklarımızla bu iş birliğini devam ettirmek istiyoruz. AB, birlikte ne yaparsak odur." diye konuştu.
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo ise Avrupa Günü'ne Venedik Sarayı'nın ev sahipliği yapmasından büyük onur duyduğunu vurgulayarak, "AB küresel ölçekte dünyada görülmüş en iyi entegrasyon ve dayanışma örneğidir. Bu birlikteliğin yaşanan birçok trajedinin ardından gerçeklemiş olması da çok önemlidir. Bu yüzden hem kendimiz hem de gelecek kuşaklar için bu düzenin devam etmesini ve daha da geliştirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Gecenin sonunda, çeşitli Avrupa ülkelerindeki gençlerden oluşan Sistema Europe Orkestrası ve Barış İçin Müzik Vakfı konser verdi.
- 9 Mayıs Avrupa Günü
Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman, 9 Mayıs 1950'de Avrupa'da barışçıl ilişkilerin kalıcı şekilde kurulmasının zaruri olduğunu belirterek, daha sistematik ve organize bir Avrupa kurmak gayesiyle bir kanun teklifi açıkladı.
"Schuman Bildirisi" olarak da bilinen bu tasarı, bugün Avrupa Birliği olarak kabul edilen kurumun yapı taşı oldu.
Milan'da 1985'te yapılan zirve sonrasında 9 Mayıs'ın, "Avrupa Günü" olarak kutlanılması kararı alındı.
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