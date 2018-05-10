"Avrupa Günü" resepsiyonu

İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Bugün Avrupa'da olanlara baktığımız zaman AB gibi bir projenin vazgeçilmez olduğunu daha iyi anlıyoruz. AB yaşayan bir projedir, her yıl farklı sorunlarla karşılaşmaktadır. Biz bu projeyi devam ettirmek için kararlıyız." dedi.

Avrupa Günü nedeniyle Beyoğlu'ndaki Venedik Sarayı'nda bir resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyonun açılışında konuşan Berger, çok zengin bir Avrupa tarihine sahip olan Venedik Sarayı'nda Avrupa Günü'nü kutlamanın sevincini yaşadığını belirterek, 9 Mayıs 1950'de Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman'ın tarihin tekerrür etmesini engelleyecek bir fikir ortaya attığını söyledi.

Berger, bu fikrin amacının sadece Avrupa'da bir daha savaş yaşanmasını engellemek olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün Avrupa'da olanlara baktığımız zaman AB gibi bir projenin vazgeçilmez olduğunu daha iyi anlıyoruz. AB yaşayan bir projedir, her yıl farklı sorunlarla karşılaşmaktadır. Biz bu projeyi devam ettirmek için kararlıyız. Dünyadaki tüm ortaklarımızla bu iş birliğini devam ettirmek istiyoruz. AB, birlikte ne yaparsak odur." diye konuştu.