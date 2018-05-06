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Avrupa Güreş Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 07:35 | Son Güncelleme

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 3 bronz madalyayla üçüncülüğü elde eden Kadın Güreş Milli Takımı İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 3 bronz madalyayla üçüncülüğü elde eden Kadın Güreş Milli Takımı İstanbul'a geldi.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen şampiyonadan dönen mili sporcuları sabaha karşı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda İstanbul Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu ve Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen Milli Takım Koordinatörü Ata Karataş çiçeklerle karşıladı.

Karataş, ''Türk güreş tarihinde ilk kez 5 madalya alındı. Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak altın madalya aldı. 2016 Rio Olimpiyatlarında tam takımla katılma hakkı elde etmişlerdi. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da madalya alacaklarına inancımız tamdır. Ekibimiz iyi yolda ve emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum. Güreş, sporumuzun lokomotifidir ve başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.'' dedi.

Kalaycıoğlu da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettikleri için sporcuları ve tüm spor camiasını kutladı.

Büyükler Dünya Şampiyonu olan Yasemin Adar, burada 3. kez Avrupa Şampiyonu olduğunu belirterek olimpiyatlarda madalya alacağını söyledi.

Teknik direktör Efrahim Kahraman, "Gitmeden önce başaracağımıza inanmıştık. Biliyorduk ki orası zor olacak ama bayan güreş milli takımı olarak güzel sonuçlar aldık. 2020 olimpiyatlarında da başarılar bekliyoruz." diye konuştu.

Sporcular, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra havalimanından ayrıldı.

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avrupa şampiyonu güreş Sabiha Gökçen Havalimanı spor

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