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Avrupa Hava Sahası’nda gecikme oranı yüzde 126 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

EUROCONTROL gözetimindeki Avrupa Hava Sahası’nda yol boyu gecikmeleri ilk 6 ayda geçen yıla oranla yüzde 126 arttı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

EUROCONTROL gözetimindeki Avrupa Hava Sahası’nda yol boyu gecikmeleri ilk 6 ayda geçen yıla oranla yüzde 126 arttı.

Konu ile ilgili olarak resmi twitter hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaşanan gecikmeleri asgariye indirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti. Ekşi yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Eurocontrol gözetimindeki Avrupa Kıtası Hava Sahası’ndaki yol boyu gecikmeleri ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 126 arttı. Bunun yüzde 55’i kapasite problemlerinden, yüzde 28’i hava şartlarından ve iş yavaşlatmadan kaynaklanıyor. Yazın en yoğun günlerini yaşıyoruz. Yüzde 90’ı aşan doluluklarımız ile sizlere en iyi hizmeti vermek için arkadaşlarımız sahada. Avrupa Hava Sahası’ndaki kısıtlarının oluşturduğu gecikmeleri asgariye indirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz.”

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