Avrupa hayalini erteleyip, Türkiye ikinciliğiyle teselli oldu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - JİMNASTİK milli takımıyla madalya kazanma hayali kurduğu Avrupa Şampiyonası'nın, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ile aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan Nilgün Sarıoğlu (14), sınavdan 1 hafta sonra katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalyayla teselli oldu.

Antalya'da oturan Nilgün Sarıoğlu, 6 yaşında anaokulu öğretmeninin yönlendirmesiyle jimnastiğe başladı. Antalyaspor Kulübü Derneği bünyesindeki Ritmik Jimnastik Takımı'nda yer alan Nilgün, 8 yaşında katıldığı ilk yarışmasında il birincisi oldu. Kazandığı madalyayla jimnastiğe ilgisi artan Nilgün, 10 yaşında 'Türkiye şampiyonu' unvanının sahibi oldu. Kazandığı ulusal müsabakalarda elde ettiği derecelerle adından söz ettiren Nilgün Sarıoğlu, bu yıl 'gençler kategorisi'nde milli takıma seçildi. Milli formayla altın madalya kazanma hayali kuran Nilgün, Gençler Ritmik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Uzun bir hazırlık dönemi geçiren Nilgün, İspanya'da 29 Mayıs- 2 Haziran'da yapılan şampiyonanın LGS ile aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Eğitim hayatında önemli dönüm noktalarından biri olan LGS'ye girmek için Avrupa Şampiyonası'na katılmaktan vazgeçen Nilgün, büyük üzüntü yaşadı. Genç yaşında uluslararası şampiyonalarda madalya kazanma hayalini erteleyen Nilgün, LGS'nin ardından 8 Haziran'da Ankara'da yapılan Gençler Ritmik Jimnastik 2'nci Etap Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkan Nilgün, 1'inci ve 2'nci etabın genel klasmanında da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Antalyaspor'un Hasan Subaşı Tesisleri'nde, antrenörleri eşliğinde antrenman yapan Nilgün, 21 Haziran'da düzenlenecek Ritmik Jimnastik İstanbul Cup'ta mücadele edecek.

Hedeflerini anlatan Nilgün Sarıoğlu, "Milli takıma seçildim ve İspanya'daki Avrupa Şampiyonası'na gidecektim. LGS ile aynı tarihte olduğu için gidemedim. Buna çok üzüldüm. Çok gitmek istiyordum. Daha sonra Ankara'daki 2'nci Etap Şampiyonası'nda birincilik elde ettim Toplamda ikinci oldum ve gümüş madalya kazandım. Bu beni biraz teselli etti. Şimdiki hedefim, olimpiyata katılmak ve uluslararası yarışmalarda derece kazanmak" diye konuştu.