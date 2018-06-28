Avrupa Konseyi İzleme Komitesi İstanbul'da toplandı

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye Milli Delegasyonu Üyesi ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, toplantıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıda yerel demokrasiyle ilgili gelişmeler ve tanzim edilen ülkelere ait yerel demokrasi raporlarının görüşüldüğünü söyledi.

Beylikdüzü'nde bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, üye ülkeler için düzenlenen yerel demokrasi raporları ile yerel ve bölgesel seçimlerin gözlem raporları görüşülerek, kasım ayında Strazburg'da gerçekleşecek olan Kongre 35. Genel Oturumu gündeminde ele alınacak.

47 üye devletten oluşan 200 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden 636 yerel politikacının yer aldığı Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İzleme Komitesi toplantısına, 47 ülkeden yerel ve bölgesel yöneticiler ile belediye başkanlarından oluşan 120'ye yakın delege katıldı.

Akgün, bir yıl önce karara bağlanmış olan bu komite toplantısının 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'de yapılmasının yerel demokrasilerin gelişmesi açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de belediyelerin konsey toplantılarına katkısının önemine işaret eden Akgün, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki yerel demokrasilerin örnek uygulamalarını bir şekliyle Avrupa Konseyi'nde Strazburg'da sergilememiz lazım. Biz Romanlarla ilgili yapmış olduğumuz projeleri Avrupa Konseyi'nin fuayesinden sergileyip anlattığımız zaman müthiş hoşlarına gitmişti. Roman vatandaşların hayatlarının iyileştirilmesi, eğitim ve sanat faaliyetlerinin onlar üzerine yürütülmesi noktasında örnek uygulama ortaya koymuştuk. Konseyin ülkelerin yerel demokrasi raporlarını içeren bu komite raporları örnek uygulamaları da ortaya koyuyor. Türkiye'de uygulanan iyi belediyecilik örneklerinin, sosyal belediyecilik örneklerinin Avrupa Konseyi'nin yerel ve bölgesel kongresine taşımalıyız."

Kendi daveti üzerine bu toplantının Türkiye'de ikinci kez gerçekleştiğini belirten Akgün, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Basına kapalı olarak devam eden toplantı, saat 17.00'de sona erecek.

