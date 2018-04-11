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Avrupa Konseyi PYD/PKK terörünü görmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:29 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi yönetiminin geçen hafta Konsey binasına saldıran PYD/PKK yandaşlarını "genç Kürtler", saldırıyı da "gösteri" olarak nitelediği yazışma ortaya çıktı

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyi yönetiminin geçen hafta binasına saldıran terör örgütü PYD/PKK yandaşlarını "genç Kürtler" şeklinde tanımlayarak olayı çalışanlarına "gösteri" olarak duyurduğu ortaya çıktı.

AA muhabirinin ulaştığı Avrupa Konseyi Güvenlik Genel Direktörlüğü tarafından çalışanlara gönderilen "Agora binasında Kürt gösterisi" başlıklı iç yazışmada, "bir grup Kürt göstericinin" Agora binasının giriş kapılarını tırmanarak aştığı ve binanın ön tarafında toplandığı belirtildi.

Yazışmada , "göstericilerin" camlara patlayıcı fişekler attıkları ve daha sonra binanın ön kısmına "pankart astıkları" ve "camları kırdıkları" belirtildi.

Eylem sırasında kapılardaki metal kepenklerin kapatıldığını ve göstericilerin içeriye giremedikleri kaydedilen yazıda, tüm çalışanlara bir uyarı mesajı gönderildiği ve "göstericilerin" olay yerine çağrılan polis tarafından dışarıya çıkarıldığı bildirildi.

Avrupa Konseyi yönetiminin, üye ülkelerin büyük bir kısmının ve AB'nin terör örgütleri listesine aldığı bir örgütün yandaşlarının saldırısını "gösteri" ve saldırganları "genç Kürtler ve "gösterici" olarak tanımlaması dikkati çekti.

Yaklaşık 2 bin 200 kişinin çalıştığı Avrupa Konseyi'ne zorla giren, camlarını kıran ve örgüt elebaşı lehine poster asan terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının "gösterici" olarak tanımlanması, Konseyin PYD/PKK terörüne yaklaşımını ortaya koyuyor.

AA muhabirinin görüştüğü bazı Konsey çalışanları, terör örgütü yandaşlarının bu şekilde tanımlanmasının kabul edilemez olduğunu ve güvenlik endişesi taşıdıklarını belirtti.

Bu arada, terör örgütü yandaşlarının binaya girişi ve posteri asmaları sırasında içeriden yardım aldıklarından da şüpheleniliyor. Bu kişilerin içeriye girişte engellenmediği belirtilirken, yaklaşık 4 metre yükseğe terör örgütü elebaşı lehine bir dövizi nasıl astıkları da merak ediliyor.

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi binası, 5 Nisan'da terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının saldırısına uğramıştı. Yaklaşık 30 kişi, güvenlik kontrolünü aşarak Avrupa Konseyinin ek binası Agora'ya girmiş ve 600'e yakın kişinin çalıştığı binaya terör örgütünün paçavralarını asmıştı.

PYD/PKK yandaşlarının Konseyin girişinde bulunan araç parkında uzun süreden beri terör örgütü bayrakları ve elebaşı Öcalan posterleriyle gösteri düzenlemesine Fransız makamlarının müdahalede bulunmaması da tepkiye neden olmuştu.

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Avrupa Konseyi PKK'nın Avrupa Konseyi saldırısı Terörle Mücadele

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