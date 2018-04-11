Avrupa Konseyi PYD/PKK terörünü görmedi

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyi yönetiminin geçen hafta binasına saldıran terör örgütü PYD/PKK yandaşlarını "genç Kürtler" şeklinde tanımlayarak olayı çalışanlarına "gösteri" olarak duyurduğu ortaya çıktı.

AA muhabirinin ulaştığı Avrupa Konseyi Güvenlik Genel Direktörlüğü tarafından çalışanlara gönderilen "Agora binasında Kürt gösterisi" başlıklı iç yazışmada, "bir grup Kürt göstericinin" Agora binasının giriş kapılarını tırmanarak aştığı ve binanın ön tarafında toplandığı belirtildi.

Yazışmada , "göstericilerin" camlara patlayıcı fişekler attıkları ve daha sonra binanın ön kısmına "pankart astıkları" ve "camları kırdıkları" belirtildi.

Eylem sırasında kapılardaki metal kepenklerin kapatıldığını ve göstericilerin içeriye giremedikleri kaydedilen yazıda, tüm çalışanlara bir uyarı mesajı gönderildiği ve "göstericilerin" olay yerine çağrılan polis tarafından dışarıya çıkarıldığı bildirildi.

Avrupa Konseyi yönetiminin, üye ülkelerin büyük bir kısmının ve AB'nin terör örgütleri listesine aldığı bir örgütün yandaşlarının saldırısını "gösteri" ve saldırganları "genç Kürtler ve "gösterici" olarak tanımlaması dikkati çekti.