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Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 14:54 | Son Güncelleme

Faiz oranlarını sabit tutma kararı alan ECB Yönetim Konseyi, varlık alım programında da değişikliğe gitmedi

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını sabit tutarken, parasal genişleme programında da değişiklik yapmadı.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı ifade edildi.

Faiz oranlarının en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği aktarılan açıklamada, aylık net varlık alım miktarının 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam edeceği, ardından orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin verilere göre yıl sonuna kadar aylık 15 milyar avroya indirileceği ve yıl sonunda da biteceği anımsatıldı.

ECB Başkanı Mario Draghi, alınan kararlara ilişkin Türkiye saatiyle 15.30'da Frankfurt'ta düzenlenecek basın toplantısında konuşacak, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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Avrupa Merkez Bankası ECB ECB faiz kararı

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