Avrupa Merkez Bankası'ndan yeni karar beklenmiyor

FRANKFURT (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu haftaki toplantısında yeni bir karar açıklaması öngörülmezken, daha önce alınan kararların hala gerekli olduğuna vurgu yapılması ve faizlerin geleceği konusunda daha fazla detay verilmesi bekleniyor.

ECB Yönetim Konseyi, yarın Frankfurt’ta toplanacak. Toplantının ardından bankanın faiz kararları açıklanacak. ECB Başkanı Mario Draghi de alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

ECB'nin haziran toplantısında aldığı önemli kararların ardından, yarınki toplantının oldukça sakin geçmesi bekleniyor. Son birkaç haftadır politika değişikliğine gidilmesi için güçlü bir neden sunan herhangi bir gelişme de yaşanmadı.

Bu nedenle uzmanlar, ECB'nin en erken Eylül 2019'da mevduat faizini 15 baz puan yükselteceğini tahmin ediliyor.

Diğer yandan, banka personelinin yeni büyüme ve enflasyon tahminlerinin de paylaşılacağı toplantıda ayrıca artan korumacılık tehdidi de dahil olmak üzere küresel etkenlerden kaynaklı belirsizliklerin ele alınacağı ön görülüyor.