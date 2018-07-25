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Avrupa Merkez Bankası'ndan yeni karar beklenmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 11:28 | Son Güncelleme

Avrupa Merkez Bankası'nın, yarınki toplantıda, faizler ve varlık alım programında değişiklik açıklaması öngörülmüyor - Bankanın, toplantıda daha önce alınan kararların hala gerekli olduğuna vurgu yapması ve faizlerin geleceği konusunda daha fazla detay vermesi bekleniyor

FRANKFURT (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu haftaki toplantısında yeni bir karar açıklaması öngörülmezken, daha önce alınan kararların hala gerekli olduğuna vurgu yapılması ve faizlerin geleceği konusunda daha fazla detay verilmesi bekleniyor.

ECB Yönetim Konseyi, yarın Frankfurt’ta toplanacak. Toplantının ardından bankanın faiz kararları açıklanacak. ECB Başkanı Mario Draghi de alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

ECB'nin haziran toplantısında aldığı önemli kararların ardından, yarınki toplantının oldukça sakin geçmesi bekleniyor. Son birkaç haftadır politika değişikliğine gidilmesi için güçlü bir neden sunan herhangi bir gelişme de yaşanmadı.

Bu nedenle uzmanlar, ECB'nin en erken Eylül 2019'da mevduat faizini 15 baz puan yükselteceğini tahmin ediliyor.

Diğer yandan, banka personelinin yeni büyüme ve enflasyon tahminlerinin de paylaşılacağı toplantıda ayrıca artan korumacılık tehdidi de dahil olmak üzere küresel etkenlerden kaynaklı belirsizliklerin ele alınacağı ön görülüyor.

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- Draghi’nin enflasyon kriterleri

Son dönemdeki enflasyon verileri de ECB'nin politika yolunu değiştirmeye yönelik gerçek bir ihtiyaca işaret etmiyor.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mayıs ayında yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2'ye çıktı.

ECB Başkanı Draghi, en alt noktalardan yükselmeye başladığından bu yana enflasyon konusunda temkinli davranıyor.

Draghi, halihazırda enflasyonda sürekli bir düzeltmenin onaylanması için 4 kriter belirlemiş durumda. Söz konusu kriterler "manşet enflasyonun orta vadede yüzde 2'nin altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede yoluna girmesi", "enflasyonun dayanıklı olması ve bu seviyelerde yeterli güvenle istikrara kavuşması", "enflasyonun kendi kendini sürdürmesi, yani para politikasının azalan desteğiyle bile yörüngesini koruması" ve "ölçünün herhangi bir Avro Bölgesi ülkesinin enflasyonu değil, Avro Bölgesi'nin enflasyonu olması" olarak sıralanıyor.

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- Faizlerin geleceği hakkında daha fazla detay gelebilir

Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan ve enflasyon dinamiklerini yakından izleyen ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. ECB, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

Banka haziran toplantısında faiz oranlarını değiştirmemiş ve faiz oranlarının en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiğini açıklamıştı.

Toplantıda ayrıca aylık net varlık alım miktarının 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam edeceği, ardından orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin verilere göre yıl sonuna kadar aylık 15 milyar avroya indirileceği ve yıl sonunda da sona ereceği bildirilmişti.

Bu arada, ECB'den faizler konusunda ileriye dönük rehberlikte, bir başka ifadeyle sözle yönlendirmede daha fazla ipuçları gelebileceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası ECB Mario Draghi

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