"Avrupa nükleer anlaşmanın devamı için pratik adımlar atmalı"

İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa'nın nükleer anlaşmayla ilgili pratik adımlar atması gerektiğini belirtti.

İran cumhurbaşkanlığı internet sitesine göre, başkent Tahran'da Meclis Başkanı Ali Laricani ve Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'yle bir araya geldiği toplantıda Avrupa'daki temaslarını değerlendiren Ruhani, "Avrupa ülkeleri, nükleer anlaşmanın devam etmesi yönünde siyasi kararlılığa sahip. Fakat bunun belli bir sürede hayata geçirilmesi için pratik adımlar atmaları gerekmektedir." dedi.

Toplantıda, istihdamı arttırma, üretim ve sermaye piyasasını güçlendirmek için bazı kararlar alındı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, geçen günlerde İsviçre ve Avusturya'da resmi temaslarda bulunmuştu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa ülkelerinin anlaşmanın devamı için kararlı adımlar atmasını isteyen Tahran yönetimi, çıkarlarının sağlanmaması durumunda anlaşmada kalmayacaklarını dile getiriyor.

