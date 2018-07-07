HABER

"Avrupa nükleer anlaşmanın devamı için pratik adımlar atmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 18:33 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa ülkelerinin, nükleer anlaşmanın devam etmesi yönünde siyasi kararlılığa sahip olduğunu fakat bunun belli bir sürede hayata geçirilmesi için pratik adımlar atmaları gerektiğini söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa'nın nükleer anlaşmayla ilgili pratik adımlar atması gerektiğini belirtti.

İran cumhurbaşkanlığı internet sitesine göre, başkent Tahran'da Meclis Başkanı Ali Laricani ve Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'yle bir araya geldiği toplantıda Avrupa'daki temaslarını değerlendiren Ruhani, "Avrupa ülkeleri, nükleer anlaşmanın devam etmesi yönünde siyasi kararlılığa sahip. Fakat bunun belli bir sürede hayata geçirilmesi için pratik adımlar atmaları gerekmektedir." dedi.

Toplantıda, istihdamı arttırma, üretim ve sermaye piyasasını güçlendirmek için bazı kararlar alındı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, geçen günlerde İsviçre ve Avusturya'da resmi temaslarda bulunmuştu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa ülkelerinin anlaşmanın devamı için kararlı adımlar atmasını isteyen Tahran yönetimi, çıkarlarının sağlanmaması durumunda anlaşmada kalmayacaklarını dile getiriyor.

PARTNERDünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!Dünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!
ABD savaş gemisi boğazdan geçtiABD savaş gemisi boğazdan geçti
Kızının düğünü için hazırlık yaparken, pencereden düşüp öldü (2)Kızının düğünü için hazırlık yaparken, pencereden düşüp öldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani nükleer anlaşma

En Çok Okunan Haberler

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!

HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki yemin törenine bu kez de motoruyla geldi!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki yemin törenine bu kez de motoruyla geldi!

CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!

CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!

CHP milletvekili Servet Ünsal dördüncü denemede yemin edebildi

CHP milletvekili Servet Ünsal dördüncü denemede yemin edebildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.