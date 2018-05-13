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Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 14:37 | Son Güncelleme

İlk etabı Fransa'da başlayan ve bu yıl 13.'sü düzenlenen Avrupa Orient Rallisi'nin ikinci etabı, dostluk ve barışı yayma hedefiyle Çanakkale'den start alan sporcular Sultanahmet Meydanı'na ulaştı - Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı: - "Bu bir hız yarışması değil, dostluk, keşfetme ve insanları tanıma yarışması" - "Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına destek olacağız. İstanbul'un zenginliğini gösteriyoruz. Türkiye ile ilgili özellikle son birkaç yılda oluşan olumsuz bir hava vardı. Bu ralliyle, bu algının büyük ölçüde dağılacağına inanıyorum" - Organizasyon başkanı Wilfried Gehr: - "2024 Avrupa Şampiyonası'nda rakip Almanya. Ben bir Alman olarak Türkiye'nin kazanmasını istiyorum çünkü Türkiye'yi kendime daha yakın buluyorum"

İSTANBUL (AA) - İlk etabı Fransa'nın Strazburg kentinden başlayan ve bu yıl 13.'sü düzenlenen Avrupa-Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin ikinci etabında Çanakkale'den start alan sporcular İstanbul'a ulaştı.

Etkinlik kapsamında, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın da katılımıyla Sultanahmet Meydanı'nda bir tören düzenlendi.

Dostluk ve barışı yayma hedefiyle, 125 adet 20 yaş üzeri araç, 60 takım ve 300 yarışmacının katıldığı ralli, İstanbul'un ardından Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Ankara, Çankırı, Çorum, Kayseri, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Adana ve Mersin'den geçerek Ürdün'de sona erecek.

Start alanında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, amaçlarının Türkiye, İstanbul ve Sultanahmet'in ne kadar güvenli olduğunu tüm dünyaya kanıtlamak olduğunu söyledi.

Rallinin bu sene 13.'sünün düzenlendiğini ve Türkiye'de 9 merkezden geçeceğini anlatan Kaymakcı, "Bu bir hız yarışması değil, dostluk, keşfetme ve insanları tanıma yarışması. 5-6 günlük bir yolculuğun ardından Türkiye'ye geldik. Çanakkale'de 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kutladık. Bu senenin, Çanakkale Troya 2018 UNESCO yılı olması nedeniyle orada bir kutlama yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Tesisleri'ne gideceklerini ve orada bir dostluk maçı yapacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sultanahmet'ten start vermemizin bir amacı da teröre karşı sağlam durduğumuzun mesajını vermek. Avrupa kıtasının son aşaması Türkiye olacak. Ralli, Ürdün'de sona erecek. Yarışın bir amacı da Suriyeli mültecilere yardımcı olmak. Ürdün'de tüm araçlar Birleşmiş Milletlere bağlı bir sivil toplum kuruluşu kanalıyla açık arttırmayla satılacak ve elde edilen gelirler Ürdün'deki Suriyeli mültecilere bağışlanacak."

- "Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına destek olacağız"

Kaymakcı, rallinin, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına destek olacağına inandıklarını ifade etti.

Türkiye'nin, şampiyona için güvenli olduğunu yarışmayla gösterdiklerini vurgulayan Kaymakcı, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına destek olacağız. İstanbul'un zenginliğini gösteriyoruz. Türkiye ile ilgili özellikle son birkaç yılda oluşan olumsuz bir hava vardı. Bu ralliyle, bu algının büyük ölçüde dağılacağına inanıyorum. Gelip gördükçe bu ön yargıdan kurtulmuş oluyorlar. Türkiye'nin güvenli, misafirperver bir ülke olduğunu görüyorlar. Türkiye'deki altyapıyı görecekler. TFF'ye gidiyoruz ki oradaki altyapıyı görsünler. TFF'nin bu işte ne kadar kararlı olduğunu göstermek açısından da önemli."

- Gehr: "Bir Alman olarak Türkiye'nin kazanmasını istiyorum"

Organizasyon başkanı Wilfried Gehr, Türkiye'de çok güzel bir misafirperverlik gördüklerini dile getirdi.

Türkiye'nin kendileri açısından çok önemli olduğunun altını çizen Gehr, şunları kaydetti:

"Avrupa'da yapılan olumsuz haberlerin aksine burada çok güzel ve iyi bir atmosfer var, herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin güvenli olduğunu görüyoruz. Burada herkes bize çok yardımcı oldu. TFF bizim 6 yıldan beri partnerimiz. Ortak projeler yapıyoruz. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda rakip Almanya. Ben bir Alman olarak Türkiye'nin kazanmasını istiyorum çünkü Türkiye'yi kendime daha yakın buluyorum."

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Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Europa-Orient Rallisi ralli Sultanahmet Meydanı

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