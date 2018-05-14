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"Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 21:30 | Son Güncelleme

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Avrupa-Orient Rallisi kapsamında, dostluk ve barışı yayma hedefiyle Fransa'dan yola çıkan sporcular, Zonguldak'a ulaştı - Alaplı'nın Gümeli Beldesi'nde bulunan Gümeli Yaylası'na çıkan sporcular, dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olan 4 bin 114 yaşındaki Anıt Ağacı ve bin 600 ile bin yaşındaki porsuk ağaçlarını ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı tarafından desteklenen ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Avrupa-Orient Rallisi kapsamında, dostluk ve barışı yayma hedefiyle Fransa'dan yola çıkan sporcular, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine ulaştı

Etkinlik çerçevesinde Alaplı ilçesine ulaşan 120 araç ve yaklaşık 250 yarışmacı, ilçeye bağlı Gümeli beldesinde bulunan Bölüklü Yaylası'nda dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olan 4 bin 114 yaşındaki Anıt Ağacı ve bin 600 ile bin yaşındaki porsuk ağaçlarını ziyaret ederek yetkilerden bilgi aldı.

Porsuk ağaçlarında hatıra fotoğrafı çektiren yarışmacılar, daha sonra Bölüklü Yaylası'na geçerek burada yöresel yemeklerden tattı.

Almanya'dan gelen sporcu Reinhard Buck, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en yaşlı ağacından birini görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Daha önce hiç böyle bir ağaç görmediğini ifade eden Buck, şöyle konuştu:

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Dünyanın en yaşlı ağacını görmek çok şaşırtıcı ve ilginç buldum. Bu gibi bir ağacı daha önce hiç görmedim. Türkiye'nin birçok iline gittim. Oraların tarihi güzelliklerini gördüm. Türkiye'den sonra İsrail ve Ürdün'e gideceğiz. Buraları hiç unutmayacağım. Biz bu ralliyi macera için yapıyoruz ve çok eğleniyoruz."

Ralli organizatörlerinden Burhan Uzun ise yarışmaya katılan yabancı sporculara Türkiye'nin kültürünü, tarihini ve tabii güzelliklerini tanıttıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Fransa'dan yola çıkarak Balkan ülkelerini geçip Türkiye'de 9 gün bir tur yapacağız. 120'ye yakın aracımız ve 250'ye yakın da sporcumuz var. Burada çok değişik ülkelerden insanlar var. Bu bir hız rallisi değil, bir ödev rallisidir. Yol boyunca okullara uğruyoruz. Kendi projeleri var. Çocuk yuvaları ile ilgili. Zonguldak'tan sonra Mersin'e gececeğiz. Oradan İsrail ve son olarak da Ürdün'e geçeğiz. Gümeli beldemizde yaşlı ağaçların fotoğraflarını çekecekler. Buradaki ödevleri bu."

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Anahtar Kelimeler:
Alaplı Avrupa-Orient Rallisi Zonguldak

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