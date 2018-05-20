İlk etabı Fransa'nın Strazburg kentinden başlayan ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılan sporcular, Adana Arkeoloji Müzesine ziyarette bulundu.
Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, etkinliğe katılan yarışmacılara, müze ve eserlerle ilgili bilgi verdi.
Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi 2. Başkanı ve Türkiye Koordinatörü Nadir Serin, rallinin üçte ikisinin Türkiye'de geçtiğini ve ülkenin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.
Strazburg'dan 5 Mayıs'ta yola çıktıklarını anımsatan Serin, "Bir hafta Avrupa turu yaptıktan sonra Türkiye'ye giriş yaptık. Yarışın amaçlarından biri de araçların 20 yaş üzeri olması gerekiyor ve final yapılan ülkede bağışlanıyor. Bu bağışlanan araçlar da yardıma muhtaç insanlara ve kimsesizlere hibe olarak veriliyor. Etkinlik kapsamında Çanakkale'de, İstanbul, Zonguldak, Çorum, Ankara, Nevşehir ve Niğde'nin ardından şu an Adana'dayız. Dün de Mersin'deydik."
Serin, etkinliğin Ürdün'de bitirileceğini, ralliye katılanların Türkiye'yi çok beğendiğini ve mutlu olduğunu söyledi.
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