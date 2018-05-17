Avrupa otomobil pazarı 4 ayda yüzde 2,6 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Avrupa'da otomobil satışları, bu yılın ilk 4 ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 artarak 5 milyon 631 bin seviyesinde gerçekleşti.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 Nisan Ayı Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil pazarı, 2018'in ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 büyüyerek 5 milyon 631 bin 331 seviyesine ulaştı. Bu dönemde otomobil satışlarında en fazla düşüş yüzde 8,8 ile İngiltere’de, yüzde 4,7 ile İrlanda’da ve yüzde 4,2 ile İzlanda’da görüldü.
Otomobil satışlarını en çok
artıran ilk 3 pazar ise Hırvatistan (yüzde 32,2), Yunanistan (yüzde 26,1) ve Romanya (yüzde 25,4) olarak sıralandı.
- Nisanda artış yüzde 9,6 oldu
Avrupa otomobil pazarı, nisan ayında ise 2017'nin aynı ayına göre yüzde 9,6 artışla 1 milyon 348 bin 659'a ulaştı.
Geçen ay İzlanda'da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla otomobil satışları yüzde 11,8 düştü. Otomobil satışlarını en çok artıran ilk 3 pazar ise yüzde 38,9 ile Macaristan ve Litvanya, yüzde 24,2 ile Yunanistan oldu.
Türkiye, nisan ayı sonunda yüzde 1,99 artış ile Avrupa otomobil satışları
sıralamasında 8'inci olarak kayıtlara geçti.
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