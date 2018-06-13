"Avrupa panikledikçe faşizme, ırkçılığa kayıyor"

GÜNAY NUH - İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin, "Avrupa panikledikçe, gelişen İslam duygusu, düşüncesi, kültürü karşısında kendi mecrasından sapıp faşizme, ırkçılığa kayan bir eğilim gösteriyor." dedi.

Orhan Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da kapatılan camilerin İslam'ın yükselişte olmasından kaynaklandığını belirterek, Avrupa'nın kendi kültürel ve dini değerlerine güveninin azaldığını ifade etti.

Atalay, "Kendi kültürel ve dini değerlerine güven azaldıkça Avrupa'nın kültürel olarak İslam kültürünün etkisi altına gireceği şeklinde endişeleri var. Bu endişe günbegün büyüyor. Bu cami kapatmalarının bununla ilgisi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Avrupa'da çok güçlü bir ırkçı damar olduğunun bilindiğini vurgulayan Atalay, birçok Avrupalı düşünürün de söz konusu ırkçılığı teyit ettiğini aktardı.

Güçlü ve yer altındaki ırkçılığın gerek Avrupa gerekse de dünya için tehdit olduğuna değinen Atalay, şöyle devam etti: