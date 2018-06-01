Avrupa Parlamentosundan ABD'ye ek vergi tepkisi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergileri karşısında Avrupa Birliğinin (AB), vatandaşlarının çıkarlarını elinden gelen her türlü imkanla korumaya hazır olduğunu bildirdi.

Tajani yazılı açıklamasında, "ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergilerinden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadım." ifadesini kullandı.

Antonio Tajani, ek vergilerin, Atlantik'in her iki yakasında işçilere, sektöre ve tüketicilere ciddi zarar verecek tek taraflı ve haksız önlemler olduğunu vurguladı.

"AB, vatandaşlarının çıkarlarını elinden gelen her türlü imkanla korumaya hazırdır." değerlendirmesini yapan Tajani, korumacı politikaların geçmişte olumsuz sonuçları olduğunu anımsattı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise dün Ticaret Bakanlığı tarafından basın mensupları için düzenlenen konferans bağlantısında, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük tarifelerinin bugünden itibaren AB, Kanada ve Meksika’ya da uygulanacağını açıklamıştı.

