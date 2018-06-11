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Avrupa Ralli Şampiyonası'nın KKTC etabının iptaline tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 17:24 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir: - "Ortaya konulan bahane tamamen gerçek dışıdır. Bizim, geçtiğimiz hafta kullandığımız etapla, Kıbrıs Rallisi'nde kullanılacak etabın hiçbir alakası yoktur" - "Yapılan bir kural hatası varsa, neden Kıbrıslı Türk sporcuların Kıbrıs Rallisi’ne katılmalarına izin verilmedi? Burada verilen bu kararın iyi niyetle alınmış, verilmiş bir karar olduğunu maalesef düşünmüyoruz"

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) Başkanı Tigin Kişmir, Avrupa Ralli Şampiyonası ve Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) "Lefkoşa Seyirci Özel Etabı'nın" Güney Kıbrıs Otomobil Kurumu tarafından iptaline tepki gösterdi.

Kişmir, KKTOK ve Kıbrıs Otomobil Kurumu (CAA) iş birliğiyle 2014’ten itibaren düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) ve Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın (MERC) Lefkoşa Seyirci Özel Etabı'nın iptal edilmesiyle ilgili Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinde basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Rallisi’nin, Kıbrıslı Türk sporcuların kendilerini uluslararası bir şemsiyenin altında gösterebilecekleri tek tanınmış ve ada sınırlarını aşan tek organizasyon olduğunu kaydeden Kişmir, Güney Kıbrıs Otomobil Kurumunun, 1-4 Haziran’daki Kuzey Kıbrıs Rallisi'nin Lefkoşa Etabı’nı gerekçe göstererek Lefkoşa Özel Seyirci Etabı’nı iptal ettiğini belirtti.

Kişmir, bir bölümü Lefkoşa’nın kuzeyinde de koşulan etabın iptal edilmesinin gerek halk içerisinde gerekse de motor sporları çevresinde büyük bir üzüntü yarattığını ifade etti.

Güney Kıbrıs Otomobil Kurumunun, iptal kararıyla ilgili “Yarışta kullanılacak olan parkur, 15 gün içerisinde kullanılamaz” kuralını gerekçe gösterdiğine dikkati çeken Kişmir, şunları kaydetti:

“Ortaya konulan bahane tamamen gerçek dışıdır. Bizim, geçtiğimiz hafta kullandığımız etapla, Kıbrıs Rallisi'nde kullanılacak etabın hiçbir alakası yoktur. Bu durum haritalardaki güzergahlarda da açıkça görülmektedir. Biz, aynı bölgede farklı bir etap kullandık, asla Kıbrıs Rallisi’nde yer alan etabı kullanmadık."

Kişmir, Güney Kıbrıs Otomobil Kurumu Başkanı Antonis Michailides’in "hiçbir Kıbrıslı Türk sporcunun kayıtlarının bu yarışa kabul edilmeyeceği" şeklindeki açıklamalarının üzücü olduğunu belirterek, "Yapılan bir kural hatası varsa, neden Kıbrıslı Türk sporcuların Kıbrıs Rallisi’ne katılmalarına izin verilmedi? Burada verilen bu kararın iyi niyetle alınmış, verilmiş bir karar olduğunu maalesef düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Güney Kıbrıs Otomobil Kurumu KKTC Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) Başkanı Tigin Kiş

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