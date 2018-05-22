Avrupa Rohingya Konseyi'nden Avustralya'ya çağrı

Avustralyalı makamların, Salim'e zamanında müdahale etmediğinin düşünüldüğünü vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle Avrupa Rohingya Konseyi olarak Avustralya hükümetinden düzgün bir soruşturma yürütmesini ve Salim'in ölümüne dair detaylı bir rapor yayınlamasını talep ediyoruz. Ayrıca bu tür korkunç ve gereksiz ölümlerin önüne geçilmesi için Avrupa Rohingya Konseyi olarak adadaki gözaltı merkezinde uzun süredir tutulan Arakanlı Müslümanlara sığınma verilmesi ya da üçüncü ülkelere yerleştirme çağrısı yapıyoruz." denildi.

Açıklamada, "Avrupa Rohingya Konseyi, Salim'in adada bu kadar uzun süre gözaltında kalmaya dayanamayarak canına kıydığına ve tıbbi müdahale eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdiğine inanıyor." ifadelerine yer verildi.

Diasporadaki Arakanlı Müslümanların haklarını savunmak için kurduğu Konsey'den yapılan yazılı açıklamada, Avustralyalı makamlarca Manus Adası'na gönderilen Arakanlı Müslüman sığınmacı Salim'in ölümüyle şok oldukları belirtildi.

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC), Avustralya'ya teknelerle gelen sığınmacıların alıkonulduğu Papua Yeni Gine'nin Manus Adası'nda Arakanlı Müslüman bir sığınmacının intihar etmesine ilişkin Avustralya hükümetine soruşturma açma çağrısı yaptı.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Manus Polis Komutanı David Yapu, adı açıklanmayan 32 yaşındaki erkek sığınmacının, hareket halindeki otobüsten atlayarak intihar ettiğini açıklamıştı.

Sığınmacıların alışveriş için otobüse bindiğini belirten Yapu, "Seyahat esnasında otobüsten atlayarak yaşamına son vermesi trajik bir durum. Otobüste başka sığınmacılar ve güvenlik görevlileri de vardı. Arkadaşlarımız araştırmaya devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Manus Adası’nda sığınmacıların tutulduğu kampta kalan İranlı Behruz Buçani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, canına kıyan Arakanlı Müslüman mültecinin epilepsi hastası olduğunu ve daha önce Avustralya’da tedavi gördüğünü söylemişti.

Hayatını kaybeden sığınmacının 2013'ten bu yana Manus Adası'ndaki gözaltı merkezinde tutulduğunu ve epilepsi nöbetleri geçirdiğini belirten mülteci hakları savunucusu İan Rintoul da "2014'te tedavi için Avustralya'ya gönderildi. Manus Adası'na geri gönderilmemeliydi." demişti.

Avustralya teknelerle gelen mülteci ve sığınmacıları ülkeye kabul etmeyerek Papua Yeni Gine'nin Manus Adası ve Nauru'da kurduğu gözaltı merkezlerine gönderiyor. Bu kişileri hiçbir zaman Avustralya'ya almayacaklarını her fırsatta vurgulayan yetkililer, kamplarda kalanlara geldikleri ülkeye geri dönmeleri, Avustralya'nın belirleyeceği üçüncü bir ülkeye gitmeleri ya da Papua Yeni Gine ve Nauru'da kalmaları seçeneklerini sunuyor.

