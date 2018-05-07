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- AVRUPA ŞAMPİYONU VAKIFBANK'A BANDOLU KARŞILAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 15:43 | Son Güncelleme

Voleybol kariyerini kupayla noktalayan kaptan Gözde Kırdar, "Ne çok erken, ne de çok geç.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Voleybol kariyerini kupayla noktalayan kaptan Gözde Kırdar, "Ne çok erken, ne de çok geç. Tam zamanında, en iyi seviyede kupalarla bırakıyorum" dedi
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj ekibini 3 - 0 yenerek şampiyon olan VakıfBank, yurda döndü. Temsilcimiz, İstanbul'da bandolar eşliğinde coşkuyla karşılandı.
Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 11.20'de Bükreş'ten İstanbul'a gelen VakıfBank'a, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşılama töreni düzenledi. Üst üste 2'nci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan voleybolcular, taraftarları tarafından döviz ve tezahüratlarla karşılandı.
Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan VakıfBank kaptanı Gözde Kırdar, kariyerine kupayla veda etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Dördüncü kez Avrupa Şampiyonu olduklarını dile getiren Gözde, "Yarı final maçımız zorlu geçti. Finaldeki rakibimiz ise kadro olarak bizden daha düşük bir takımdı. Zaten çok da iyi bir skorla kazandık. Bizim için iyi bir dörtlü final oldu. Çok zorlu bir seriden çıktık. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik" dedi.
Kariyerini noktalama kararı alan Gözde Kırdar, son olarak, "Kaç yıldır bu işi yapıyorum ve bu işle büyüdüm. Benim için önemli bir karardı. Ne çok erken, ne de çok geç. Tam zamanında bırakıyorum. En iyi seviyede kupalarla bırakıyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Bando ekibinin takımı bekleyişi

- Oyuncuların havalimanından çıkışı

- Çiçeklerle karşılanışı

- Gözde Kırdar'ın açıklamaları

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