Avrupa şampiyonuna temizlik yaptırıldığı iddiası

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Avrupa şampiyonu işitme engelli milli güreşçi Seyfullah Karadeniz'e, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kamp Eğitim Merkezi'nde temizlik yaptırıldığı iddiası üzerine açıklamada bulundu.

Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumda taşeron temizlik işçisi olarak çalışan Seyfullah Karadeniz'e paspas yaptırılmasından, olay medyaya yansıdıktan sonra bilgisi olduğunu söyledi.

Kamuda bir sıkıntı olduğu zaman ilk olarak ilin valisinin bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Aktaş, "Bu işi çözemezse ondan sonra kamuoyuna yansır. Bu bize iletilmediği için doğrudan medya kanalı ile halkımıza ulaşmış oldu. Burada kendimizi de şahsım adına kabahatli olarak kabul ediyorum ama bize yansımış olsaydı çözerdik." dedi.

Konuyla ilgili yarın Seyfullah Karadeniz ve ilgili amirle görüşeceğini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Şunu da söyleyelim, olayı incelediğim kadarıyla bu kişi kamuda kendisine tanımlanan bir görevi yapıyor ve bu görev de temizlik görevi. Ulusal bir sporcumuzsa, başarı sağlamışsa moral motivasyon olarak da ayakta kalması icap eder. Kendisi tabii ki çalışacak, aldığı ücreti hak etmeli ama daha farklı bir görevde çalıştırılabilir. Ben de Ankara'da toplantıdaydım, ile yeni geldim ve gerekli talimatları verdim. Sabah ilk işim sporcumuzla, amirleri ile görüşmek ve bu işi milletimize yakışır bir şekilde çözmek olacaktır. Bundan halkımız emin olabilir."

(AA)