HABER

Avrupa uçuşlarında EUROCONTROL arızası gecikmelere yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:46 | Son Güncelleme

AVRUPA sahasındaki hava trafiğini yöneten Brüksel merkezli Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın(EUROCONTROL)  sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle Türkiye'den Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarda gecikme yaşanıyor.

Avrupa uçuşlarında EUROCONTROL arızası gecikmelere yol açtı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-AVRUPA sahasındaki hava trafiğini yöneten Brüksel merkezli Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın(EUROCONTROL) sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle Türkiye'den Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarda gecikme yaşanıyor.
Eurocontrol'ün uçuşları düzenleyen sistemlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle teknik bir arıza meydana geldi. Söz konusu arıza nedeniyle Avrupa'dan yapılacak uçuşlarda iptallerin ve gecikmelerin yaşandığı öğrenildi.
Mevcut arızadan İstanbul çıkışı uçuşlar da etkilendi. Atatürk Havalimanı'ndan Avrupa'ya yapılacak uçuşlarda 20 dakika ile 1 saat 50 dakika gecikmelerin yaşandığı gözlendi.
Eurocontrol tarafından arıza nedeniyle acil durum prosedürlerine geçilerek, Avrupa üzerindeki hava trafiğinin kapasitesi yüzde 10 oranında azaltıldı.
Bu arada, THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yaşanan teknik arızayla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada, "Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden Eurocontrol sistemlerindeki teknik bir arıza nedeniyle Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarımızda gecikmeler yaşanmaktadır. " denildi.

(FOTOĞRAF)

Avrupa uçuşlarında EUROCONTROL arızası gecikmelere yol açtıAvrupa uçuşlarında EUROCONTROL arızası gecikmelere yol açtıAvrupa uçuşlarında EUROCONTROL arızası gecikmelere yol açtıAvrupa uçuşlarında EUROCONTROL arızası gecikmelere yol açtı

İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!
CHP'de Ankara için sürpriz isim!CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Ülkü Tamer hayatını kaybettiÜlkü Tamer hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Akdeniz Üniversitesi'nde alarm! Tam 1500 öğrenci...

Akdeniz Üniversitesi'nde alarm! Tam 1500 öğrenci...

TSK: 'İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu'

TSK: 'İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu'

Unkapanı Köprüsü'nde panik! 3 İranlı kadın...

Unkapanı Köprüsü'nde panik! 3 İranlı kadın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.