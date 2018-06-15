"Avrupa ülkelerinde, darbe girişiminde bulunanlar korunuyor, kollanıyor"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Şu anda Amerika'da Almanya'da ve birçok Avrupa ülkesinde bu darbe girişiminde bulunanlar korunuyor ve kollanıyor. Onların iadesini istiyoruz, göndermiyorlar. Çünkü onlar ellerinde bir potansiyel." dedi.

Elvan, partisinin Mersin İl Başkanlığı tarafından il binasında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

24 Haziran seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirten Elvan, "Sadece siyasi bir mesele değil. 24 Haziran seçimleri Türkiye meselesidir. Ya Türkiye'nin önünü açacağız ya güçlü bir şekilde büyümesinin önünü açacak bir yapıyı kuracağız ya da belirsiz bir ortama gireceğiz. Onun için bu seçimi çok mu çok önemsiyoruz." dedi

Bu seçimde sadece siyasi partilerle yarışmadıklarını vurgulayan Elvan, şöyle konuştu:

"Bu seçimde aynı zamanda Türkiye'nin gelişmesinden, kalkınmasından, büyümesinden rahatsız olan o üst akıl gruplarıyla, o bildiğiniz devletlerde mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin farkında olalım. Seçime kalan 7-8 günlük süreçte tüm dünyaya şunu göstereceksiniz. 'Siz ne yaparsanız yapın biz yine yolumuza devam edeceğiz.' diyeceksiniz. 'Sizin ne söylediğiniz, sizin ne yapmak istediğiniz bizim için önemli' değil. 'Bizim için önemli olan bizim ne yapmak istediğimizdir.' diyeceksiniz. Dertleri Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti. Neden dertleri Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti? Çünkü AK Parti hükumetleri, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dünyanın en hızlı büyüyen, gelişen ülkesi konumuna geldi."