HABER

"Avrupa ülkelerine iltica başvuruları yüzde 15 azaldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

Avrupa İltica Destek Ajansı: - "2018’in ilk yarısında AB ülkeleri ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn'a yaklaşık 301 bin 390 başvuru yapıldı. Bu 2017’nin ilk yarısıyla kıyaslandığında, yüzde 15’lik bir düşüş olduğu görülüyor"

Avrupa İltica Destek Ajansı (EASO), bu yılın ilk yarısında Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn'a yapılan iltica başvurularının önceki yılın aynı dönemine göre hafif bir düşüş gösterdiğini açıkladı.

EASO’dan yapılan yazılı açıklamada, haziran ayında AB ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn'a uluslararası koruma için yaklaşık 51 bin 300 başvuru yapıldığı, bunun bir önceki aya göre bin 600 civarında düşüş gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "2018’in ilk yarısında AB ülkeleri ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn'a yaklaşık 301 bin 390 başvuru yapıldı. Bu 2017’nin ilk yarısıyla kıyaslandığında, yüzde 15’lik bir düşüş olduğu görülüyor." ifadelerine yer verildi.

Haziran ayında başvuru yapanların çoğunlukla Suriye, Afganistan, Irak, Pakistan ve Nijerya kökenli olduğu bildirilen açıklamada, Venezuela’dan yapılan başvuruların da yıl başından bu yana artış gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Haziran ayında, mayıs ayına kıyasla yüzde 32’lik bir artışla Türk vatandaşları 2 bin 157 başvuruda bulunmuştur. Türk vatandaşlarının başvurularında artış olduğu görülmektedir. Başvurular, Erken Uyarı ve Hazırlık Sistemi (EPS) veri alışverişi kurulduğundan beri en yüksek seviyesindedir ve peş peşe üç aydır artış göstermektedir." bilgisine yer verildi.

Bu arada, başvuru sayısında artış gözlenen Türk vatandaşlarının, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaçan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı kişiler olduğu tahmin ediliyor.

Ayrıca, ocak-haziran döneminde onaylanan başvuruların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42'den yüzde 32’ye gerilediği belirtilen açıklamada, ikincil korumadan ziyade sığınmacı statüsündeki kişilere daha sık olumlu yanıt verildiği aktarıldı.

- Başvuranların yüzde 2,5'i refakatsiz çocuklar

Açıklamada, "Haziran ayında yapılan tüm başvuruların yaklaşık yüzde 2,5’i refakatsiz çocuklardan oluşmaktadır. Refakatsiz çocukların çoğunluğu ise Afganistan, Eritre ve Pakistanlılardan meydana gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Haziran ayının sonu itibariyle 420 bin 238 başvurunun beklemede olduğu kaydedilen açıklamada, bu sayının mayıs ayındakinden 3 bin daha az olduğu bildirildi.

PARTNERABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyorABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyor
Mardin'deki din görevlileri Beyazsu'da piknik yaptıMardin'deki din görevlileri Beyazsu'da piknik yaptı
İtalya'da patlamaİtalya'da patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Avrupa Birliği iltica iltica başvuruları

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

İlginizi Çekebilir

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Özgür Özel'den Mustafa Destici'nin idam teklifine dikkat çeken cevap: Karşısındayız!

CHP'li Özgür Özel'den Mustafa Destici'nin idam teklifine dikkat çeken cevap: Karşısındayız!

Suruç'ta PKK'lıların saldırısına uğrayan AK Parti Milletvekili İbrahim Yıldız'a acı haber! Amcasını da kaybetti!

Suruç'ta PKK'lıların saldırısına uğrayan AK Parti Milletvekili İbrahim Yıldız'a acı haber! Amcasını da kaybetti!

Bingöl'de PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

Bingöl'de PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

İstanbul'da linç girişimi! Çocuğunun kafasını demir bariyerlere vurdu

İstanbul'da linç girişimi! Çocuğunun kafasını demir bariyerlere vurdu

Bursa'da Suriyeli kadın cinayetinde zanlıların ifadeleri tüyler ürpertti

Bursa'da Suriyeli kadın cinayetinde zanlıların ifadeleri tüyler ürpertti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.