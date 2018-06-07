Avrupa Uyuşturucu Raporu 2018

MADRİD (AA) - Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin raporunda, 2016 yılında 30 bin 300 kişinin kokain kaynaklı sorunlar nedeniyle ilk kez tedavi için başvurduğu, bu uyuşturucu maddesinin kıtaya giriş noktasının da İber Yarımadası'ndan Belçika'ya kaydığı belirtildi.

Merkezi, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi, "Avrupa Uyuşturucu Raporu 2018: Trendler ve Gelişmeler Raporu"nu yayımladı. 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra Türkiye ve Norveç'i de kapsayan rapor, 2016-2017 verilerine göre hazırlandı.

Kokainin, Avrupa'da en yaygın kullanılan yasa dışı uyarıcı olarak öne çıktığına dikkat çekilen raporda, 15-64 yaşlarındaki 17 milyon Avrupalı yetişkinin, (bu yaş grubunun yüzde 5,1'i) hayatları boyunca en az bir kez kokain denedikleri, 15-34 yaşlarındaki yaklaşık 2,3 milyon kişinin ise (yaş grubunun yüzde 1,9'u) bu maddeyi kullandıkları belirtildi.

15-34 yaş arasındaki kişilerde en yüksek kokain kullanım oranı, bu yaş grubunun yüzde 4'ü ile İngiltere olurken, onu yüzde 3,7 ile Hollanda, yüzde 3 ile İspanya, yüzde 2,9 ile İrlanda takip etti.