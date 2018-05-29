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Avrupa Wushu Şampiyonası'ndaki "başörtüsü" yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 11:30 | Son Güncelleme

Türkiye Wushu ve Kung Fu Federasyonu İcra ve Danışma Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz: - "Yasak kalkmasına rağmen eski husumetlerinden olacak ki benim başörtülü çocuklarımı yarıştırmadılar ve puanlamalarını yapmadılar" - "Biz yılmayacağız inşallah. Bu olumsuzluklara rağmen kazanılan başarılar, büyük başarılar. Biz başarılarımızın üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz"

EMRAH GÖKMEN - Türkiye Wushu ve Kung Fu Federasyonu İcra ve Danışma Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz, 17. Avrupa Wushu Şampiyonası'nda başörtülü sporcuların yasak kalkmasına rağmen yarıştırılmamasının eski husumetlerden kaynaklandığını belirtti.

Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'da 16-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenen organizasyonda, taolu kategorisindeki çeşitli disiplinlerde mindere çıkmaya hak kazanan Zeynep ve Elif Akyüz kardeşlerin, başörtüsü nedeniyle puan alamadıklarını söyledi.

Mindere çıkan Zeynep Akyüz'e tüm hareketleri doğru ve eksiksiz yapmasına rağmen organizasyonun hakemleri tarafından puan verilmediğini dile getiren Abdurrahman Akyüz, bunun üzerine mindere gelen Elif Akyüz'ün hakemleri ve tribünleri selamlayarak alanı terk ettiğini anlattı.

Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu ile aralarında uzun yıllardır problem yaşandığını kaydetti.

Başörtülü Türk sporcunun 2013'te katıldığı Avrupa Şamiyonası'nda birinci olması rağmen puanlamasının yapılmadığını ve diskalifiye edildiğini hatırlatan Akyüz, yaşanan olayları bir kenrara bırakarak geçen yıl federasyonla diyaloglara yeniden başladıklarını dile getirdi.

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- "Bizi yıldırmak istiyorlar"

Yapılan görüşmelerin güzel geçtiğini ve başörtülü sporcuların katılımıyla geçen sene düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak birinci olduklarını anlatan Akyüz, şöyle devam etti:

"Başörtüsü yasağının kaldıracağını bize vaadettiler ve söz verdiler. Bu yıl da Moskova'daki kongredeki başörtüsü yasağının kaldırıldığını ilan ettiler. Kongrede yasak kalkmasına rağmen eski husumetlerinden olacak ki benim başörtülü çocuklarımı yarıştırmadılar ve puanlamalarını yapmadılar. Bundan dolayı üzüntülüyüz. Dünya şampiyonalarından ülkemizi temsil eden çocuklarımızı yıldırma, bıktırma politikasını burada devam ettirdiler."

Abdurrahman Akyüz, dünya şampiyonu olan ve derece yapan sporcuların Moskova'da performanslarının üzerine koyarak mücadele ettiğinin altını çizerek, buna rağmen puanlamada Türk sporcuları Rusların üstüne çıkarmadıklarını vurguladı.

Türkiye dışındaki ülkelerin kural hatalarının da görmezden gelindiğini savunan Akyüz, "Bizi yıldırmak istiyorlar. Biz ailece bu spora destek veriyoruz ama spora başka şeyleri sokan kişiler maalesef bizim bu çabalarımızı kıskanıyorlar, engellemek istiyorlar. Biz yılmayacağız inşallah. Bu olumsuzluklara rağmen kazanılan başarılar, büyük başarılar. Biz başarılarımızın üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

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