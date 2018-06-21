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Avrupa'ya kaçan sapık yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 11:45 | Son Güncelleme

Çocuğun cinsel istismarı suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan kişi, kaçtığı Bosna Hersek'te yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Avrupa'ya kaçan sapık yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bitlis Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan M.A'nın yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığının talebi doğrultusunda M.A. hakkında Interpol-Europol Daire Başkanlığınca kırmızı bülten çıkartıldı.

Uluslararası seviyede aranan M.A, Bosna-Hersek'te yakalanarak 19 Haziran'da Türkiye'ye iade edildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Bitlis bosna hersek taciz cinsel istismar

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