Avrupa'ya kaçan sapık yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bitlis Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan M.A'nın yurt dışına kaçtığı belirlendi.
Bunun üzerine Adalet Bakanlığının talebi doğrultusunda M.A. hakkında Interpol-Europol Daire Başkanlığınca kırmızı bülten çıkartıldı.
Uluslararası seviyede aranan M.A, Bosna-Hersek'te yakalanarak 19 Haziran'da Türkiye'ye iade edildi.
AA
24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı
Cemil Bayık yakalandı mı? Gündemi sarsacak iddia
Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor
Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı
Zarrab mahkemenin ardından ilk kez ABD'de görüntülendi
Sevgilisinin kafasını yüzüp kulağını kesmişti! Karar verildi...
Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti
Bekarlığa veda partisinde tanıştığı adamla kaçtı
Komşusunun çocuklarına kızdı, pompalı ile dehşet saçtı: 9 yaralı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum