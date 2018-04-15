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Avrupa yakası Erzurum Dernekleri federasyon çatısında toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 09:37 | Son Güncelleme

Avrupa yakasındaki Erzurum Dernek Başkanları ve Erzurumluların talebi doğrultusunda Kurucu Genel Başkanlık Misyonunu yüklenen Osman Nuri Toraman tarafından Avrupa yakası Erzurum Dernekleri Federasyonu’nun kuruluş çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.Uzun bir zamandan beri, Avrupa yakasında bulunan Erzurum Derneklerinin, "Federasyon" çatısı altında toplanması için yapılan çalışmalarda sona gelindi.

Avrupa yakası Erzurum Dernekleri federasyon çatısında toplanıyor

Avrupa yakasındaki Erzurum Dernek Başkanları ve Erzurumluların talebi doğrultusunda Kurucu Genel Başkanlık Misyonunu yüklenen Osman Nuri Toraman tarafından Avrupa yakası Erzurum Dernekleri Federasyonu’nun kuruluş çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.
Uzun bir zamandan beri, Avrupa yakasında bulunan Erzurum Derneklerinin, "Federasyon" çatısı altında toplanması için yapılan çalışmalarda sona gelindi. İstanbul’daki Erzurum Dayanışmasının güçlendirilmesi ve Erzurumluluk bilincinin yükseltilmesini amaçladıklarını ifade eden Avrupa Yakası Erzurum Dernekleri Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Osman Nuri Toraman, “Uzun zamandan bu yana Avrupa yakasında bulunan Erzurum Derneklerinin Federasyon çatısı altında toplanması için talep vardı. Bu talebin olgunlaşması için Erzurum Dernekler Birliği’ni oluşturduk. Alt yapı çalışmalarını tamamladık ve Avrupa Yakasında bulunan Erzurum Derneklerinin Federasyon çatısında toplanmasına karar verdik. Tüzüğümüz ve yönetimimiz oluştu... Bismillah diyerek yola çıktık. Hedefimiz; Erzurum vizyonunun gelişimine katkı sağlanması, Erzurum kültürünün ve sosyal bağların güçlendirilmesi, geleneklerinin yaşatılması geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması; bu konuda çalışan kişi ve kurumlara destek verilmesi, İstanbul’da yaşayan Erzurumlular arasında kültürel, sosyal, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin güçlendirilmesi, hemşerilerimizin seslerinin daha iyi duyurulabilmesi, dernekler arası kültürel dayanışmanın artırılması, derneklerin birbirleri arasında birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesi, sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde bir kardeşlik bağı kurulmasıdır. Ortak akılla oluşturulan projelerle kamuoyunu aydınlatmayı hedefliyoruz. Ülkenin sıkıntılı günler geçirdiği süreçte birlik ve beraberliği pekiştirmek amacındayız. Buradan ilan etmek isterim ki; Avrupa Yakası Erzurum Dernekleri Federasyonu’nun da, bu yapı içerisinde yer almak isteyen, uyum içerisinde çalışacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır. İnanın, bu ekip güzel işler yapacak. Son söz biz; birlikte güçlüyüz.” şeklinde konuştu.
Avrupa Yakası Erzurum Dernekleri Federasyonu Kurucular Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluştu.
Genel Başkan: Osman Nuri Toraman.
Genel Sekreter: Erdal Tuysuz. Genel Başkan yardımcıları: İhsan Yavuz, Engin Çakal, Erkan Candan, Ahmet Uçar, Dursun Ballı.
Genel Sayman: Yavuz Aras.
Yönetim Kurulu Üyeleri: Kezban Han, Meliha Şahin, Leyla Akcil, Süheyla Akköse, Yüksel Sefa, Selami Yavuz, Saffet Eren, Köksal Avcı, Miğdat Dadaşoğlu, İlhami Uçan, Mehmet Yazar, Hamit Özkan, Hasan Karataş, Servet Müftüoğlu, Kenan Kurt, Tuncer Yenigül, Yener Altay, Ayhan Çakal, Sıtkı Örengil.

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