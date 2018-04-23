Avrupa'da 2017’de kamu açığı/GSYH oranı azaldı

FRANKFURT (AA) - Kamu açığının Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı, geçen yıl Avro Bölgesi'nde yüzde 0,9’a, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 1’e indi.
Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı ilk verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde kamu açığının GSYH'ye oranı, 2016 yılında yüzde 1,5 iken, 2017’de yüzde 0,9’a indi.
28 üyeli AB'de de kamu açığı/GSYH oranı aynı dönemde yüzde 1,6’dan yüzde 1’e geriledi.
Diğer yandan, Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı ise söz konusu dönemde yüzde 89’dan yüzde 86,7’ye ve AB’de de yüzde 83,2’ten yüzde 81,6’ya düştü.
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